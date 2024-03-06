Candaş Tolga'ya Benzeyen Ayakkabıdan Öpüşme İhtimalini Soğanla Sıfırlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Candaş Tolga'ya Benzeyen Ayakkabıdan Öpüşme İhtimalini Soğanla Sıfırlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftayı yarıladığımız Çarşamba günü Twitter'da attıkları postlarla kendileri etkileşim alırken takipçilerine neşe veren kişilere göz atalım. İyi eğlenceler 🚀
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Bunu da sahiplenmezsin.
OnlyFayans
Ne zamandır yeni bir kelime öğrenmiyorduk.
Yaklaşık 5 kat artmış diyor bir sonraki paylaşıma geçiyoruz.
🤔
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Doğru!
👇
Muazzam!
Kurtarın çağrısı biraz üzdü.
Tamlamanın da tamlaması.
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Biraz TV goygoyu...
Ne alaka?
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