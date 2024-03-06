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Candaş Tolga'ya Benzeyen Ayakkabıdan Öpüşme İhtimalini Soğanla Sıfırlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Candaş Tolga'ya Benzeyen Ayakkabıdan Öpüşme İhtimalini Soğanla Sıfırlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.03.2024 - 20:05

Haftayı yarıladığımız Çarşamba günü Twitter'da attıkları postlarla kendileri etkileşim alırken takipçilerine neşe veren kişilere göz atalım. İyi eğlenceler 🚀

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Bunu da sahiplenmezsin.

Bunu da sahiplenmezsin.
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OnlyFayans

OnlyFayans

Ne zamandır yeni bir kelime öğrenmiyorduk.

Ne zamandır yeni bir kelime öğrenmiyorduk.
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Yaklaşık 5 kat artmış diyor bir sonraki paylaşıma geçiyoruz.

Yaklaşık 5 kat artmış diyor bir sonraki paylaşıma geçiyoruz.
twitter.com

🤔

🤔
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Doğru!

Doğru!
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👇

👇
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Muazzam!

Muazzam!
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Kurtarın çağrısı biraz üzdü.

Kurtarın çağrısı biraz üzdü.
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Tamlamanın da tamlaması.

Tamlamanın da tamlaması.
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Biraz TV goygoyu...

Biraz TV goygoyu...
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Ne alaka?

Ne alaka?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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