IBAN, Kart Geçmiyor, Nakit Derken Vergi Ödeyen Kaç Kişi Kaldık?
IBAN, Kart Geçmiyor, Nakit Derken Vergi Ödeyen Kaç Kişi Kaldık?
Devlet gelirlerinin ana kalemi olan vergilerin ağırlıklı olarak çalışan kesim üzerinde olması yer yer düşünceye sevk ettiriyor. Özellikle serbest meslek kesiminde IBAN ve nakit yaygınlaşırken, giderek artan 'vergiden kaçınma' isyana sebep oldu.
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Vergi geliriyle "geçinen" devletin en büyük velinimeti bordrolu çalışanlar oluyor. Vergisi peşin peşin kesilen çalışan kesim bir yana kayıtlı bir şekilde iş yaparak vergisini ödeyeneler diğer yanda bir de "vergiden kaçınmak" amacıyla her türlü yöntemi deneyenler bulunuyor.
Bir kullanıcının da bu duruma isyanı "memur" derken, bordrolu çalışan kesimi kastederek yanlış anlaşılsa da gündem oldu.
Vergi konusunda yapılan yorumlar da ilgi çekti. Liste o kadar uzuyordu ki!
Memurların vergi ödememesine yönelik yorumlar da damga vurdu.
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Vergilerin peşinen kesiliyor olması
Bir çok kesimin ne kadar vergi ödediğini anlamamasına yol açarken,
Esprili yorumlar da görüldü.
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Vergiden kaçınanlara örnekler de bitmiyordu.
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Sizin var mı örnekleriniz?
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Yorumlara bekliyoruz.
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