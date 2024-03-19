IBAN, Kart Geçmiyor, Nakit Derken Vergi Ödeyen Kaç Kişi Kaldık?

3. Avukatlar, mali müşavirler, yeminliler parayı elden alıyor, makbuzu tarifedeki asgari ücretten kesiyor.

4. Şirketlerde gırla transfer fiyatlandırması ya da örtülü kazanç dağıtımı var.

5. Şirket ortaklarının şahsi kullanımları için çekilen krediler şirket işleri için gibi gösterilip yüklenilen faizler haksız gider yapılarak matrah düşürülüyor.

6. Piyasa naylon fatura cennetine döndü. Vergi suçlarında her hesap dönemi suç olmaktan çıkınca, bir de etkin pişmanlık gelince, caydırıcı ceza kalmaması nedeniyle ve infaz yasası da berbat olunca herkes naylon fatura kullanıp matrahı aşındırmaya başladı.

7. Gayrimenkullerini konut veya iş yeri olarak kiraya verenler bile parayı elden alıyor ki vergi ödemeyeyim istiyor (kiracılar elden verince inşallah dekont, yazılı kağıt bişey alıyordur, yarın tekrar kira ödemek zorunda kalmasınlar sonra).

Ben de bugün duruşmaya gideceğim için yol parası istediğim müvekkil şirkete gelen para için makbuz düzenledim. Çünkü yol parası, konaklama parası gibi bedeller GVK m.67/2 gereğince hasılatın bir unsuru.

Enayi miyiz; enayi yerine mi konuyoruz bilmiyorum artık.