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IBAN, Kart Geçmiyor, Nakit Derken Vergi Ödeyen Kaç Kişi Kaldık?

IBAN, Kart Geçmiyor, Nakit Derken Vergi Ödeyen Kaç Kişi Kaldık?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 19:24

Devlet gelirlerinin ana kalemi olan vergilerin ağırlıklı olarak çalışan kesim üzerinde olması yer yer düşünceye sevk ettiriyor. Özellikle serbest meslek kesiminde IBAN ve nakit yaygınlaşırken, giderek artan 'vergiden kaçınma' isyana sebep oldu.

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Vergi geliriyle "geçinen" devletin en büyük velinimeti bordrolu çalışanlar oluyor. Vergisi peşin peşin kesilen çalışan kesim bir yana kayıtlı bir şekilde iş yaparak vergisini ödeyeneler diğer yanda bir de "vergiden kaçınmak" amacıyla her türlü yöntemi deneyenler bulunuyor.

Vergi geliriyle "geçinen" devletin en büyük velinimeti bordrolu çalışanlar oluyor. Vergisi peşin peşin kesilen çalışan kesim bir yana kayıtlı bir şekilde iş yaparak vergisini ödeyeneler diğer yanda bir de "vergiden kaçınmak" amacıyla her türlü yöntemi deneyenler bulunuyor.

Bir kullanıcının da bu duruma isyanı "memur" derken, bordrolu çalışan kesimi kastederek yanlış anlaşılsa da gündem oldu.

Bir kullanıcının da bu duruma isyanı "memur" derken, bordrolu çalışan kesimi kastederek yanlış anlaşılsa da gündem oldu.
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Vergi konusunda yapılan yorumlar da ilgi çekti. Liste o kadar uzuyordu ki!

Vergi konusunda yapılan yorumlar da ilgi çekti. Liste o kadar uzuyordu ki!
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3. Avukatlar, mali müşavirler, yeminliler parayı elden alıyor, makbuzu tarifedeki asgari ücretten kesiyor.

4. Şirketlerde gırla transfer fiyatlandırması ya da örtülü kazanç dağıtımı var.

5. Şirket ortaklarının şahsi kullanımları için çekilen krediler şirket işleri için gibi gösterilip yüklenilen faizler haksız gider yapılarak matrah düşürülüyor.

6. Piyasa naylon fatura cennetine döndü. Vergi suçlarında her hesap dönemi suç olmaktan çıkınca, bir de etkin pişmanlık gelince, caydırıcı ceza kalmaması nedeniyle ve infaz yasası da berbat olunca herkes naylon fatura kullanıp matrahı aşındırmaya başladı.

7. Gayrimenkullerini konut veya iş yeri olarak kiraya verenler bile parayı elden alıyor ki vergi ödemeyeyim istiyor (kiracılar elden verince inşallah dekont, yazılı kağıt bişey alıyordur, yarın tekrar kira ödemek zorunda kalmasınlar sonra).

Ben de bugün duruşmaya gideceğim için yol parası istediğim müvekkil şirkete gelen para için makbuz düzenledim. Çünkü yol parası, konaklama parası gibi bedeller GVK m.67/2 gereğince hasılatın bir unsuru.

Enayi miyiz; enayi yerine mi konuyoruz bilmiyorum artık.

Memurların vergi ödememesine yönelik yorumlar da damga vurdu.

Memurların vergi ödememesine yönelik yorumlar da damga vurdu.
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Vergilerin peşinen kesiliyor olması

Vergilerin peşinen kesiliyor olması
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Bir çok kesimin ne kadar vergi ödediğini anlamamasına yol açarken,

Bir çok kesimin ne kadar vergi ödediğini anlamamasına yol açarken,
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Esprili yorumlar da görüldü.

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Vergiden kaçınanlara örnekler de bitmiyordu.

Vergiden kaçınanlara örnekler de bitmiyordu.
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Sizin var mı örnekleriniz?

Sizin var mı örnekleriniz?
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Yorumlara bekliyoruz.

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