Kızıl Goncalar'da mı Oynayacak? Farah Zeynep Abdullah İddialara Yanıt Verdi!
Kızıl Goncalar'da mı Oynayacak? Farah Zeynep Abdullah İddialara Yanıt Verdi!
Geçtiğimiz gün sosyal medya, Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'nden sonra, Kızıl Goncalar dizisinde rol alacağı iddiası ile karışmıştı. Abdullah, o iddalara yanıt verdi.
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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Dilruba karakteri ile damga vuran Farah Zeynep Abdullah yeniden gündemde.
Geçtiğimiz gün sosyal medyada Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yeni bir oyuncu transferi konuşuluyordu.
Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı diziye Farah Zeynep Abdullah'ın dahil olacağı yazılıp çizildi.
Medya Tava haberinde, "Abdullah'ın, son dönemde cemaatlerin tepkisini çeken "Kızıl Goncalar" dizisine dahil olacağı öğrenildi" diye yazdı.
Hatta Abdullah'ın rolü için estetik yaptırdığı da aktarıldı: "DurakMedya'da yer alan habere göre; ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni projesi için estetik yaptırdı."
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Kızılcık Şerbeti dizisinde konuk oyuncu olan Abdullah'ın 'Kızık Goncalar' dizisine dahil olacağı iddialarına oyuncunun kendisinden yanıt geldi.
Haberi alıntılayan ünlü oyuncu X hesabından, "Hayır" diye yazdı, iddiaları yalanladı.
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