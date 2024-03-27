"Tek Suçum Güzel Olmak" Sözüyle Tanınan Yazgül Yaşadığı Tacizi Açıkça Anlatırken Hemen Sesi Kesildi!
"Tek Suçum Güzel Olmak" Sözüyle Tanınan Yazgül Yaşadığı Tacizi Açıkça Anlatırken Hemen Sesi Kesildi!
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Esra Erol’un sunduğu gündüz kuşağı programına katılıp, eltileriyle yaşadığı sorunları anlatan Yazgül'ün evlilik sorunları da gündemdeydi.
Kocasının kendisini aldattığından epey olan Yazgül eltisinden şüphelendiğini söylemiş ve "iki eltim güzelliğimi kıskanıyor" demişti.
"Tek suçum güzel olmak" cümlesiyle hafızalara kazınan Yazgül'ün eşinden boşandığı haberleri de çok konuşulmuştu.
Programın ardından kendisini TikTok dünyasına adayan, "Benim fiziğim çok güzel" diyerek özgüvenin her daim yüksek olduğunu bizlere gösteren Yazgül bu sefer de Esra Ezmeci'nin konuğu oldu.
Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan Yazgül'ün değişimi de dikkatlerden kaçmadı.
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Esra Erol'un kapısını çaldıktan sonra hem kocası hem de eltileri tarafından şiddet gördüğünü söyledi. Programdaki açıklamalarıyla ağızları açık bırakan fenomen "Eltimin felçli olan kocası tarafından tacize uğradım" diyip başladı tüm detayları açıkça anlatmaya.
Canlı yayında olduğunu bir anlık unutan Yazgül'ün "Sarılmaya kalktı" demesinin hemen ardından sesi kısıldı.
Yazgül'ün sözleri karşısında hemen araya giren Esra Ezmeci de "Tövbe tövbe neyse şaşırdık kesildi de orası... O kadar açık konuşamıyoruz burada RTÜK var" diyerek tepki gösterdi.
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