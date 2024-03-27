"Tek Suçum Güzel Olmak" Sözüyle Tanınan Yazgül Yaşadığı Tacizi Açıkça Anlatırken Hemen Sesi Kesildi!

'Tek suçum güzel olmak' diyerek ün kazanıp TikTok fenomeni Yazgül, Yeni Baştan programının konuğu oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Yazgül yaşadığı taciz anlarını epey açık şekilde anlatırken bir anda sesi kesildi. 'Tövbe tövbe' diyerek şaşkına dönen Esra Ezmeci'nin sözleri de gündem yarattı.