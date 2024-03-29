Evli Değiller mi? Fırat Albayram Ortaya Atılan İddiayla İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!

Önce ekranlarda gördüğümüz daha sonra da hayatlarını birleştirerek YouTube kanallarında eğlenceli videolarla karşımıza çıkan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çiftiyle ilgili son günlerde evli olmadıklarına dair bir iddia ortalıkta dolaşıyordu. Fırat Albayram, takipçilerinden gelen sorular üzerine bu iddiayla ilgili açıklama yaptı.