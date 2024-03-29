Evli Değiller mi? Fırat Albayram Ortaya Atılan İddiayla İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!
Evli Değiller mi? Fırat Albayram Ortaya Atılan İddiayla İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!
Önce ekranlarda gördüğümüz daha sonra da hayatlarını birleştirerek YouTube kanallarında eğlenceli videolarla karşımıza çıkan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çiftiyle ilgili son günlerde evli olmadıklarına dair bir iddia ortalıkta dolaşıyordu. Fırat Albayram, takipçilerinden gelen sorular üzerine bu iddiayla ilgili açıklama yaptı.
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Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram Türkiye'nin en doğal, samimi, komik ve aynı zamanda birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta haykıran bir çift.
Kariyerlerine oyunculukla başlayan bu ikili uzun yıllardır YouTube'a içerik üretiyor. 2Noluyo ya?' kanallarında yayınladıkları videolar milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.
İş hayatlarında olduğu gibi kendileri aşklarında da başarılılar. Onları görünce insan 'Allah'ım bana da nasip' et diyor. Fakat biz onların aşklarına şahit olurken son günlerde saçma bir iddia ortalıkta dolanmaya başladı.
TikTok ve Instagram'da yapılan bazı paylaşımlarda Ceyda ve Fırat'ın evli olmadığı iddia edildi.
Hangi kaynaktan çıktığını anlayamadığımız bu haber kısa sürede yayıldı ve çiftimizin takipçileri Fırat Albayram'a konuyla ilgili soru yağdırmaya başladı.
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Daha fazla dayanamayan Fırat Albayram da Instagram hesabında bir video yayınlayarak konuya son noktayı koydu ve iddiaları yalanladı.
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