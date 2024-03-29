Baba Olacaktı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un Hamile Eşinden Kötü Haber Geldi!
Baba Olacaktı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un Hamile Eşinden Kötü Haber Geldi!
Geçtiğimiz haftalarda çocukluk aşkı Nezaket Şimşek'le evlenen ve kısa bir süre önce eşinin hamile olduğunu duyuran Kurtuluş Kuş, konuk olduğu Alişan'ın programında eşinin düşük yaptığını açıkladı.
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Son zamanların yükselen isimlerinden biri olan Kurtuluş Kuş 'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' isimli şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.
Bu başarısının yanında geçtiğimiz aylarda 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile hayatını birleştirmişti.
Evlendikten çok kısa bir süre sonra ise Kurtluş Kuş, eşinin hamile olduğunu duyurmuştu.
Alişan ile Hayata gülümse programının konuğu olan Kurtuluş Kuş eşinin bir hafta önce düşük yaptığını açıkladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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