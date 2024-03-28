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Sunucu Mehmet Akif Ersoy'dan Kadınları Kızdıracak Tepki Çeken Sözler!

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'dan Kadınları Kızdıracak Tepki Çeken Sözler!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
28.03.2024 - 12:59

Tamer Çağlı'nın programına konuk olan ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy'un kadınlarla ilgili sözleri gündem oldu.

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HaberTürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, son dönemlerde sık sık gündem olan bir isim. Özellikle deprem sürecinde ismini çok duymuştuk.

HaberTürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, son dönemlerde sık sık gündem olan bir isim. Özellikle deprem sürecinde ismini çok duymuştuk.

Geçtiğimiz haftalarda programında Murat Kurum'a Gazze'yle ilgili bir soru sormak isteyen genç kadını engellemişti.

Geçtiğimiz haftalarda programında Murat Kurum'a Gazze'yle ilgili bir soru sormak isteyen genç kadını engellemişti.

Burada sizlere detaylarını aktarmıştık:

Şimdi ise Mehmet Akif Ersoy'un Tamer Çağlı'nın programında kadınlarla ilgili söylediği sözler gündem oldu.

Şimdi ise Mehmet Akif Ersoy'un Tamer Çağlı'nın programında kadınlarla ilgili söylediği sözler gündem oldu.

Ersoy, "Deterjanla yüzey temizleyiciyi ayırt edemeyen, siyahlarla beyazları makinaya atan kadın beni sinir eder." dedi.

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