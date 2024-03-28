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Kendisini Kucaklamak İsteyen Adama Tepki Gösteren Görme Engelli Kadının Aldığı Yanıt Sinirleri Zıplattı!

Kendisini Kucaklamak İsteyen Adama Tepki Gösteren Görme Engelli Kadının Aldığı Yanıt Sinirleri Zıplattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
28.03.2024 - 10:47

Otobüsten inerken kendisini kucaklamak isteyen adama izin vermeyen görme engelli bir kadının aldığı yanıt herkesi kızdırdı.

Kaynak: https://twitter.com/aysenuurdiyorki
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Bütün engelli bireylere karşı davranışlarımızda hassas olmamız gerekiyor. Özellikle görme engelli vatandaşlarımız sosyal alanlarda bazı can sıkan davranışlara maruz kalabiliyor.

Bütün engelli bireylere karşı davranışlarımızda hassas olmamız gerekiyor. Özellikle görme engelli vatandaşlarımız sosyal alanlarda bazı can sıkan davranışlara maruz kalabiliyor.

Sokakta, otobüste, restoranda gördüğümüz görme engelli bireylere hep yardım etmek isteriz fakat bunu kuralına uygun bir şekilde yapmalıyız. Nasıl ki tanımadığımız birinin bedenimize izinsiz dokunmasından rahatsız oluyorsak cinsiyet farketmeksizin görme engelli bireylere de izinsiz yardım etmemeliyiz.

Sokakta, otobüste, restoranda gördüğümüz görme engelli bireylere hep yardım etmek isteriz fakat bunu kuralına uygun bir şekilde yapmalıyız. Nasıl ki tanımadığımız birinin bedenimize izinsiz dokunmasından rahatsız oluyorsak cinsiyet farketmeksizin görme engelli bireylere de izinsiz yardım etmemeliyiz.

Ayşenur Asar da bu konuyla ilgili yaşadığı bir durumu paylaştı. Otobüsten inerken tanımadığı bir adamın kendisini kucaklamak istediğini, izin vermeyince de " Allah hak etmişsin de vermiş körlüğü" dediğini anlattı.

Ayşenur Asar da bu konuyla ilgili yaşadığı bir durumu paylaştı. Otobüsten inerken tanımadığı bir adamın kendisini kucaklamak istediğini, izin vermeyince de " Allah hak etmişsin de vermiş körlüğü" dediğini anlattı.

Genç kadının isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.

Genç kadının isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.
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Kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi.

Kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi.
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