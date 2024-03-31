Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Zarflara Sığmayıp Taşan Nevresim Gibi Oy Pusulaları Seçmenin Goygoy Malzemesi Oldu

Zarflara Sığmayıp Taşan Nevresim Gibi Oy Pusulaları Seçmenin Goygoy Malzemesi Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 12:09

Eveeet sevgili demokrasi aşıkları, yine bir seçimde daha beraberiz! Yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bu seçimlerde ise zarfa sığdırmamız gereken pusulaların boyu dertlerimizi bile aşıyor. Hal böyleyken konudan mustarip seçmenler de goygoya başlamış vaziyette!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerel yöneticilerimizi belirleyeceğimiz bu seçimlerde zarfa sığdırmamız gereken tam 4 pusula var.

Yerel yöneticilerimizi belirleyeceğimiz bu seçimlerde zarfa sığdırmamız gereken tam 4 pusula var.

İl belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, il genel meclisi üyelikleri ve muhtar adayları için bu seçimlerde dört farklı oy pusulası kullanılıyor.

Kimi illerde pusulaların boyu ise 1 metreyi buluyor.

Kimi illerde pusulaların boyu ise 1 metreyi buluyor.

Özellikle aday sayısının fazla olduğu büyük şehirlerde oy pusulalarını zarfa sığdırmak için origami bilmek şart gibi zira pusulaların boyu İstanbul'da 97 santim, İzmir'de 86 santim, Ankara'da ise 79 santimi bulmuş durumda.

Hal böyle olunca kimi seçmenler de zarfa sığdıramadıkları pusulalarının ardından çareyi goygoyda buldu!

Kabinde şuna benzer anların bolca yaşandığına eminiz. 😂

Gitmeden önce origami öğrenmek de yararınıza olabilir sevgili pusulaseverler.

Gitmeden önce origami öğrenmek de yararınıza olabilir sevgili pusulaseverler.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz genel seçimlerin kısa ve öz pusulasından sonra bünyeler bu uzunlukları kabullenmekte zorlandı. 😅

İlk oydan sonra insana bi' güncelleme geliyor ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

İlk oydan sonra insana bi' güncelleme geliyor ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.
twitter.com

Mesela bakınız, tecrübeli bir seçmen. 👇

İşte gerçek bir demokrasi aşığı. 👍

İşte gerçek bir demokrasi aşığı. 👍
twitter.com

Bu pusulaların zarfa sığmasının ardında ilahi bir güç olabilir, yoksa normal şartlar altında olacak iş değil.

Bu pusulaların zarfa sığmasının ardında ilahi bir güç olabilir, yoksa normal şartlar altında olacak iş değil.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Faydalı bilgiler: pusulalarınızın yere sürtmemesi için kabine gidene kadar kuşak gibi belinize bağlayabilirsiniz. 👍

Bünye kağıt istiyor, mühür istiyor, zarf yalamak istiyor!

Bünye kağıt istiyor, mühür istiyor, zarf yalamak istiyor!
twitter.com

Bir de size soralım! Sizde durumlar nasıl? Pusulaları origamisiz zarfa sığdırmayı başarabilenlerden misiniz?

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
3
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?