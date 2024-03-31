Zarflara Sığmayıp Taşan Nevresim Gibi Oy Pusulaları Seçmenin Goygoy Malzemesi Oldu
Zarflara Sığmayıp Taşan Nevresim Gibi Oy Pusulaları Seçmenin Goygoy Malzemesi Oldu
Eveeet sevgili demokrasi aşıkları, yine bir seçimde daha beraberiz! Yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bu seçimlerde ise zarfa sığdırmamız gereken pusulaların boyu dertlerimizi bile aşıyor. Hal böyleyken konudan mustarip seçmenler de goygoya başlamış vaziyette!
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Yerel yöneticilerimizi belirleyeceğimiz bu seçimlerde zarfa sığdırmamız gereken tam 4 pusula var.
Kimi illerde pusulaların boyu ise 1 metreyi buluyor.
Hal böyle olunca kimi seçmenler de zarfa sığdıramadıkları pusulalarının ardından çareyi goygoyda buldu!
Kabinde şuna benzer anların bolca yaşandığına eminiz. 😂
Gitmeden önce origami öğrenmek de yararınıza olabilir sevgili pusulaseverler.
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Geçtiğimiz genel seçimlerin kısa ve öz pusulasından sonra bünyeler bu uzunlukları kabullenmekte zorlandı. 😅
İlk oydan sonra insana bi' güncelleme geliyor ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.
Mesela bakınız, tecrübeli bir seçmen. 👇
İşte gerçek bir demokrasi aşığı. 👍
Bu pusulaların zarfa sığmasının ardında ilahi bir güç olabilir, yoksa normal şartlar altında olacak iş değil.
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Faydalı bilgiler: pusulalarınızın yere sürtmemesi için kabine gidene kadar kuşak gibi belinize bağlayabilirsiniz. 👍
Bünye kağıt istiyor, mühür istiyor, zarf yalamak istiyor!
Bir de size soralım! Sizde durumlar nasıl? Pusulaları origamisiz zarfa sığdırmayı başarabilenlerden misiniz?
Buyurun yorumlara!
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