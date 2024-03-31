Zarflara Sığmayıp Taşan Nevresim Gibi Oy Pusulaları Seçmenin Goygoy Malzemesi Oldu

Eveeet sevgili demokrasi aşıkları, yine bir seçimde daha beraberiz! Yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bu seçimlerde ise zarfa sığdırmamız gereken pusulaların boyu dertlerimizi bile aşıyor. Hal böyleyken konudan mustarip seçmenler de goygoya başlamış vaziyette!