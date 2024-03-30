Seçim Sürecine Damga Vuran Olayları Merak Eden Ece Üner'e Birbirinden Komik Yanıtlar Geldi!

Evet gün geçmiyor ki Türkiye bir seçim sürecine gözünü açmasın. Bizim kadar çok oy kullanmaya giden var mıdır? Bilinmez... Seçime 1 gün kala tabii seçim tweetleri de artmaya başladı. Bu seçim sürecinin en komik olayını merak eden Ece Üner'e birbirinden eğlenceli yanıtlar geldi.