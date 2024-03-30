Seçim Sürecine Damga Vuran Olayları Merak Eden Ece Üner'e Birbirinden Komik Yanıtlar Geldi!
Seçim Sürecine Damga Vuran Olayları Merak Eden Ece Üner'e Birbirinden Komik Yanıtlar Geldi!
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Seçime 1 gün kala twitter yine bildiğimiz gibi... Artık bu konuşmalardan yorulmuş olsak da herkes gibi görevimizi yapıp oyumuzu kullanacağız.
Artık bir profesyonel kadar oy hakkında her şeyi bildiğimize göre biraz da goygoyculuk yapabiliriz.
Ece Üner Twitter'dan takipçilerine bu seçim sürecine damga vuran olayı sordu ve birbirinden ilginç cevaplar geldi.
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Sizin için seçim sürecine damga vuran olay neydi?
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