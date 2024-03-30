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Seçim Sürecine Damga Vuran Olayları Merak Eden Ece Üner'e Birbirinden Komik Yanıtlar Geldi!

Seçim Sürecine Damga Vuran Olayları Merak Eden Ece Üner'e Birbirinden Komik Yanıtlar Geldi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.03.2024 - 16:09

Evet gün geçmiyor ki Türkiye bir seçim sürecine gözünü açmasın. Bizim kadar çok oy kullanmaya giden var mıdır? Bilinmez... Seçime 1 gün kala tabii seçim tweetleri de artmaya başladı. Bu seçim sürecinin en komik olayını merak eden Ece Üner'e birbirinden eğlenceli yanıtlar geldi.

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Seçime 1 gün kala twitter yine bildiğimiz gibi... Artık bu konuşmalardan yorulmuş olsak da herkes gibi görevimizi yapıp oyumuzu kullanacağız.

Seçime 1 gün kala twitter yine bildiğimiz gibi... Artık bu konuşmalardan yorulmuş olsak da herkes gibi görevimizi yapıp oyumuzu kullanacağız.

Artık bir profesyonel kadar oy hakkında her şeyi bildiğimize göre biraz da goygoyculuk yapabiliriz.

Artık bir profesyonel kadar oy hakkında her şeyi bildiğimize göre biraz da goygoyculuk yapabiliriz.

Ece Üner Twitter'dan takipçilerine bu seçim sürecine damga vuran olayı sordu ve birbirinden ilginç cevaplar geldi.

Ece Üner Twitter'dan takipçilerine bu seçim sürecine damga vuran olayı sordu ve birbirinden ilginç cevaplar geldi.

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Seçim sürecine damga vuran diğer olaylar;👇

Seçim sürecine damga vuran diğer olaylar;👇

Sizin için seçim sürecine damga vuran olay neydi?

Sizin için seçim sürecine damga vuran olay neydi?

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