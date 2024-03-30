Yolda Gördüğü Kadının Numarasını Fotoğraf Uygulamasıyla Bulan Adamın Pişkinliği "Yok Artık" Dedirtti!
Yolda Gördüğü Kadının Numarasını Fotoğraf Uygulamasıyla Bulan Adamın Pişkinliği "Yok Artık" Dedirtti!
Hayret ettirecek bir olay daha. Yolda gördüğü bir kadının fotoğrafını uygulamaya taratıp, telefon numarasını bulup pişkin pişkin mesaj atan adam şok etti. Verilerimizin bu kadar yayıldığına mı üzülelim yoksa bunu kendine hak gören insanlar adına mı?
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Biliyorsunuz ki artık hepimizin verilerine ulaşılması oldukça kolay. Web sitelerinde verdiğimiz izinler, mecbur bırakılarak girdiğimiz bilgilerimiz ve bizim güvenerek girdiğimiz sitelerin bir süre sonra verilerinin çalındığı haberinin gelmesi...
İşte bütün bunlar yakın gelecekte zaten başımıza dert olacaktı. Hatta olmaya şimdiden başladı.
Twitter'da başına gelen bir olayı anlatan kullanıcı bu görseli paylaştı. Yolda gördüğü herhangi biri fotoğrafını çekip, bir uygulamaya taratıp, fotoğrafından telefon numarasına erişmiş.
You dizisini aratmayacak bu olay aslında oldukça korkunç. Çünkü şu anki sosyal mecraların tamamı neredeyse fotoğraf paylaşımı üzerine. Yani sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafı sizi takip etmeyen biri, o görseli uygulamaya yükleyip telefon numaranıza ulaşabiliyor. Üstelik bu onun hakkıymış gibi bir de size "güzelim" tarzında mesajlar atabiliyor.
Tweet'e gelen yorumlar ise şöyle;
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Başına gelenler de var...
Daha fazlasını da yaparlar diyen de...
Zaten hepimize yabancı numaralardan mesajlar geliyor!
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5 yıl önce de yapılıyordu diyenler...
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