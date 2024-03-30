Yolda Gördüğü Kadının Numarasını Fotoğraf Uygulamasıyla Bulan Adamın Pişkinliği "Yok Artık" Dedirtti!

Hayret ettirecek bir olay daha. Yolda gördüğü bir kadının fotoğrafını uygulamaya taratıp, telefon numarasını bulup pişkin pişkin mesaj atan adam şok etti. Verilerimizin bu kadar yayıldığına mı üzülelim yoksa bunu kendine hak gören insanlar adına mı?