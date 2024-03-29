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Başarısız CV Oluşturma Rehberinden Tom ve Jerry'deki Bifteğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Başarısız CV Oluşturma Rehberinden Tom ve Jerry'deki Bifteğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.03.2024 - 18:31

Bakalım Mart ayının son Cuma günü Twitter timeline'ını kimler şenlendirmiş? Kimler yoğun gündem haberleri içinden mizahıya öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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O zaman başlayalım!

Gerçeğini gören zengindir.

Gerçeğini gören zengindir.

Açgözlülük...

Açgözlülük...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haydaaa!

Haydaaa!
twitter.com
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Bazı diyaloglar...

Bazı diyaloglar...
twitter.com

Biraz ara ver.

Biraz ara ver.
twitter.com

Yalnız değilsin.

Yalnız değilsin.
twitter.com

Başarılı!

Başarılı!
twitter.com

Profesör!

Profesör!
twitter.com
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Sebep sonuç bağlantısı budur.

Sebep sonuç bağlantısı budur.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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