Başarısız CV Oluşturma Rehberinden Tom ve Jerry'deki Bifteğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Başarısız CV Oluşturma Rehberinden Tom ve Jerry'deki Bifteğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Mart ayının son Cuma günü Twitter timeline'ını kimler şenlendirmiş? Kimler yoğun gündem haberleri içinden mizahıya öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Gerçeğini gören zengindir.
Açgözlülük...
👇
Haydaaa!
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Bazı diyaloglar...
Biraz ara ver.
Yalnız değilsin.
Başarılı!
Profesör!
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Sebep sonuç bağlantısı budur.
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