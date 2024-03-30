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Gaddar Dizisinin Başrolleri Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın Afiş Çekimi Görüntüleri Yayınlandı!

Gaddar Dizisinin Başrolleri Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın Afiş Çekimi Görüntüleri Yayınlandı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.03.2024 - 13:52

NOW'un yeni dizisi Gaddar sevenlerinin büyük ilgisini görüyor. Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı diziden afiş çekimi görüntüleri de geldi.

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Eski adıyla FOX yeni adıyla NOW kanalının yeni dizisi Gaddar tüm hızıyla devam diyor.

Eski adıyla FOX yeni adıyla NOW kanalının yeni dizisi Gaddar tüm hızıyla devam diyor.

Beklediği ilgiye ulaştımı bilmiyoruz ama cuma günü yayınlanan dizinin rakipleri de oldukça zorlayıcı.

Beklediği ilgiye ulaştımı bilmiyoruz ama cuma günü yayınlanan dizinin rakipleri de oldukça zorlayıcı.

Oldukça geniş ve güzel bir kadroya sahip dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar ve Alper Çankaya gibi isimler yer alıyor.

Oldukça geniş ve güzel bir kadroya sahip dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar ve Alper Çankaya gibi isimler yer alıyor.

Partneri Sümeyye Aydoğan ile uyumu da oldukça sevilen dizi her hafta yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Partneri Sümeyye Aydoğan ile uyumu da oldukça sevilen dizi her hafta yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Dizinin afiş çekimlerinin görüntüleri de yayınlandı.

Dizinin afiş çekimlerinin görüntüleri de yayınlandı.
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