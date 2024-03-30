Prens Dizisinin Gemicisi Çağlar Ertuğrul'dan Jön Açıklaması: "Ben Jönüm Diye Gezmiyorum"
Prens Dizisinin Gemicisi Çağlar Ertuğrul'dan Jön Açıklaması: "Ben Jönüm Diye Gezmiyorum"
Prens dizisinin ikinci sezonuna dahil olan ve bir gemiciyi canlandıracak olan Çağlar Ertuğrul Blu Tv'nin tanıtımında muhabirlerle bir araya geldi. Çağlar Ertuğrul kendisini jön olarak görmediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, oyunculuğa adım attığı ilk anlardan itibaren dikkatleri üzerine çekmişti.
Televizyonda ve sinemada birçok projede yer alan Çağlar Ertuğrul, başarılı projelerine de aynı hızla devam ediyor.
Giray Altınok'un başrolünde ve yaratıcılığında yer aldığı Prens dizisi biliyorsunuz ki büyük yankı uyandırdı. Yayınlandığı ilk günden itibaren çok sevildi. İkinci sezonu 9 Nisan'da gelecek olan diziye de birçok yeni isim dahil oldu.
Bu isimlerden biri de Çağlar Ertuğrul. Dizide bir gemiciyi canlandıracak olan Çağlar Ertuğrul'u izlemek için sabırsızlanıyoruz.
Blu Tv'de yayınlanacak olan dizinin tanıtımında da oyuncularla röportaj yapıldı. Çağlar Ertuğrul ise yaptığı jön açıklamasıyla dikkatleri üzerine topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Jön kavramı eski Yeşilçam'a dayanan Kadir İnanır, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi isimlerin Türk Sineması, sanatı ve kültüründe çok büyük yerleri var. Onların topluma bir sorumluğu vardı. Sonrasında diziler hayatımıza girince böyle kişiler yaratıldı ve sıfatlar eklendi bana da deniyor. Eğer böyleysem büyük sorumluluğu var. Ben jönüm diye gezmiyorum. Bana toplum veriyor bunu bende layık olmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda