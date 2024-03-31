Cüneyt Özdemir, AK Parti'deki Kan Kaybını Yorumladı: "Bakanlar Kurulu'nda Bile Değişiklik Olabilir"

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk rakamların gelmesiyle birlikte AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de oldukça geride kaldığı görüldü. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise 'Verilere bakıyoruz, AK Parti'yi düşündüren veriler. Seçim bu şekilde sonuçlanırsa Bakanlar Kurulu'nda bile değişiklik olur' ifadelerini kullandı.