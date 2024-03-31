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Cüneyt Özdemir, AK Parti'deki Kan Kaybını Yorumladı: "Bakanlar Kurulu'nda Bile Değişiklik Olabilir"

Cüneyt Özdemir, AK Parti'deki Kan Kaybını Yorumladı: "Bakanlar Kurulu'nda Bile Değişiklik Olabilir"

Cüneyt Özdemir AK Parti seçim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 20:11

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk rakamların gelmesiyle birlikte AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de oldukça geride kaldığı görüldü. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise 'Verilere bakıyoruz, AK Parti'yi düşündüren veriler. Seçim bu şekilde sonuçlanırsa Bakanlar Kurulu'nda bile değişiklik olur' ifadelerini kullandı. 

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Türkiye'de seçim sonuçlarına ilişkin ilk verilen açıklanmasıyla AK Parti'ye ait turuncu renklerin azlığı ve CHP'ye ait kırmızıların çoğalması büyük bir şok etkisi yaptı.

Türkiye'de seçim sonuçlarına ilişkin ilk verilen açıklanmasıyla AK Parti'ye ait turuncu renklerin azlığı ve CHP'ye ait kırmızıların çoğalması büyük bir şok etkisi yaptı.

Gazeteci Cüney Özdemir, YouTube hesabından yaptığı seçim yayınında söz konusu haritanın AK Parti içinde büyük değişikliklere neden olabileceğini öne sürdü.

Gazeteci Cüney Özdemir, YouTube hesabından yaptığı seçim yayınında söz konusu haritanın AK Parti içinde büyük değişikliklere neden olabileceğini öne sürdü.

Cüneyt Özdemir, "Verilere bakıyoruz, AK Parti'yi düşündüren veriler. AK Partili gazeteci tayfasında sessizlik var. Seçim bu şekilde sonuçlanırsa Bakanlar Kurulu'nda bile değişiklik olur" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir, "Verilere bakıyoruz, AK Parti'yi düşündüren veriler. AK Partili gazeteci tayfasında sessizlik var. Seçim bu şekilde sonuçlanırsa Bakanlar Kurulu'nda bile değişiklik olur" ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk veriler 👇

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Nuray

Ampuller ziyadesiyle patlıyor...

Doğan Serbest

Satıp satıp dağıtıyolardı yandaşlarına, geleceğimizden çalıyorlardı. Şimdi ne satacak mal ne de çalabilecekleri bir gelecek kalmadı. Değirmenin suyu kesilinc... Devamını Gör

gmzebrkts

ak parti bu sefer ziyadesiyle yerlerde