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Seçim Yasağı Kalktı: İstanbul, Ankara ve İzmir Seçim Sonuçları!

Seçim Yasağı Kalktı: İstanbul, Ankara ve İzmir Seçim Sonuçları!

Seçim Haberleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 19:16 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 19:47

Türkiye bugün sandık başına giderek yerel seçimlerde oy kullandı. 17.00'de biten oy verme işlemi sonrasında sayıma geçildi ve YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

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Anadolu Ajansının verilerlerine İstanbul, Ankara ve İzmir sonuçları

Anadolu Ajansının verilerlerine İstanbul, Ankara ve İzmir sonuçları

İstanbul seçim sonuçları (Açılan sandık 13,21)

İstanbul seçim sonuçları (Açılan sandık 13,21)

Ankara seçim sonuçları (Açılan sandık 10,9)

Ankara seçim sonuçları (Açılan sandık 10,9)

CHP’nin adayı Mansur Yavaş %56,24

Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok %36,47

İzmir seçim sonuçları (Açılan sandık 23,16)

İzmir seçim sonuçları (Açılan sandık 23,16)

CHP’nin adayı Cemil Tugay %47,91

Cumhur İttifakı’nın adayı Hamza Dağ %37,14

ANKA'nın verilerine göre işte İstanbul, Ankara ve İzmir için ilk sonuçlar…

ANKA'nın verilerine göre işte İstanbul, Ankara ve İzmir için ilk sonuçlar…
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İstanbul seçim sonuçları (Açılan sandık 1.46)

İstanbul seçim sonuçları (Açılan sandık 1.46)

Ankara seçim sonuçları

Ankara seçim sonuçları

İzmir seçim sonuçları

İzmir seçim sonuçları

İstanbul | Açılan sandık %2,9

İstanbul | Açılan sandık %2,9

CHP: %48,9

AK Parti: %38,8

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