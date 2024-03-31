Seçim Yasağı Kalktı: İstanbul, Ankara ve İzmir Seçim Sonuçları!
Seçim Yasağı Kalktı: İstanbul, Ankara ve İzmir Seçim Sonuçları!
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Anadolu Ajansının verilerlerine İstanbul, Ankara ve İzmir sonuçları
İstanbul seçim sonuçları (Açılan sandık 13,21)
Ankara seçim sonuçları (Açılan sandık 10,9)
İzmir seçim sonuçları (Açılan sandık 23,16)
ANKA'nın verilerine göre işte İstanbul, Ankara ve İzmir için ilk sonuçlar…
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İstanbul seçim sonuçları (Açılan sandık 1.46)
Ankara seçim sonuçları
İzmir seçim sonuçları
İstanbul | Açılan sandık %2,9
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