Türkiye'de Seçim Manzarası! Başkan Adayının Yanındaki Kişiler Sandık Görevlisinin Yüzüne Tekme Attı
Türkiye'de Seçim Manzarası! Başkan Adayının Yanındaki Kişiler Sandık Görevlisinin Yüzüne Tekme Attı
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Olay, Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda meydana geldi. Demokrat Parti'den sandık görevlisi olan İdris Aydın ile okuldaki sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, sandık görevlisi İdris Aydın'ın yüzüne AK Partili başkan adayının yanındaki kişler tarafından tekme atıldı. Polis ekipleri, güvenlik amaçlı görevliler dışındaki herkesi binadan çıkardı.
Olayın ardından fenalaşan İdris Aydın hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.
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Gözü dönmüş barbarlar yüzünden seçim günü kan dökülmeden,can acıtmadan geçmiyor. İnsan olmayı beceremeyenler ülkenin geleceği için söz sahibi, yazık gerçekten.
Alt tarafı bı seçim lan, hiçbir şey mi olaysız geçmez memlekette aw?!
sonra gençler neden kaçıyor. karıma bakan doktor neden Suriyeli. neden anam 3 aydır Tahlil sırası bekliyor diye ağlaşırlar. 😊