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Türkiye'de Seçim Manzarası! Başkan Adayının Yanındaki Kişiler Sandık Görevlisinin Yüzüne Tekme Attı

Türkiye'de Seçim Manzarası! Başkan Adayının Yanındaki Kişiler Sandık Görevlisinin Yüzüne Tekme Attı

Mardin
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 15:02

Mardin'in Midyat ilçesinde AK Partili Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler çıkan tartışma sonrası sandık görevlisi İdris Aydın'ın yüzüne tekme attı. Olayın ardından Aydın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik için binayı boşalttı. 

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Olay, Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda meydana geldi. Demokrat Parti'den sandık görevlisi olan İdris Aydın ile okuldaki sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay, Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda meydana geldi. Demokrat Parti'den sandık görevlisi olan İdris Aydın ile okuldaki sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, sandık görevlisi İdris Aydın'ın yüzüne AK Partili başkan adayının yanındaki kişler tarafından tekme atıldı. Polis ekipleri, güvenlik amaçlı görevliler dışındaki herkesi binadan çıkardı.

Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, sandık görevlisi İdris Aydın'ın yüzüne AK Partili başkan adayının yanındaki kişler tarafından tekme atıldı. Polis ekipleri, güvenlik amaçlı görevliler dışındaki herkesi binadan çıkardı.

Olayın ardından fenalaşan İdris Aydın hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olayın ardından fenalaşan İdris Aydın hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.

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Pelda Yalçın

Gözü dönmüş barbarlar yüzünden seçim günü kan dökülmeden,can acıtmadan geçmiyor. İnsan olmayı beceremeyenler ülkenin geleceği için söz sahibi, yazık gerçekten.

mamamia

Alt tarafı bı seçim lan, hiçbir şey mi olaysız geçmez memlekette aw?!

Arnold CivardaSkişen

sonra gençler neden kaçıyor. karıma bakan doktor neden Suriyeli. neden anam 3 aydır Tahlil sırası bekliyor diye ağlaşırlar. 😊