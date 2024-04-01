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İstanbul'un İlçeleri İçin Seçim Analizi: Hangi Belediyeler AK Parti'den CHP'ye Geçti?

İstanbul'un İlçeleri İçin Seçim Analizi: Hangi Belediyeler AK Parti'den CHP'ye Geçti?

CHP İstanbul secim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.04.2024 - 10:26

Türkiye'de dün yapılan yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi açısından büyük bir zafer niteliği taşıdı. CHP, Türkiye'nin kalbi İstanbul'da seçimi önde tamamladı, oy oranını ciddi şekilde artırdı. CHP, 2019'daki seçimle kıyaslandığında, kazandığı hiçbir ilçeyi kaybetmediği gibi 12 ilçeyi de AK Parti'den almayı başardı. 

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CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde İstanbul'da hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda zafere ulaşan taraf oldu.

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde İstanbul'da hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda zafere ulaşan taraf oldu.

CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya yükseltti.

CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya yükseltti.

Bu seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler şu şekilde: 👇

Bu seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler şu şekilde: 👇

Bayrampaşa

Beyoğlu

Çatalca, 

Çekmeköy, 

Eyüpsultan, 

Gaziosmanpaşa, 

Sancaktepe

Şile,

Tuzla

Üsküdar

Beykoz

CHP bu seçimde ayrıca MHP'den Silivri'yi almayı da başardı.

CHP bu seçimde ayrıca MHP'den Silivri'yi almayı da başardı.

Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları kazanmıştı.

Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları kazanmıştı.

CHP'nin adayı Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla, Üsküdar'da belediye 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetimine girdi.

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Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra AK Parti seçimden hüsranla ayrıldı.

Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra AK Parti seçimden hüsranla ayrıldı.

Eyüpsultan'da Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen elde etti.

Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları galip geliyordu.

Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları galip geliyordu.

35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.

Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez yarışı önde bitirdi.

Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez yarışı önde bitirdi.

İstanbul'da bu seçim ilçelere ilişkin diğer öne çıkan analizler şöyle: 👇

İstanbul'da bu seçim ilçelere ilişkin diğer öne çıkan analizler şöyle: 👇

Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı oldu.

CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy almayı başardı. 

Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.

AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı. 

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