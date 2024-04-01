İstanbul'un İlçeleri İçin Seçim Analizi: Hangi Belediyeler AK Parti'den CHP'ye Geçti?
İstanbul'un İlçeleri İçin Seçim Analizi: Hangi Belediyeler AK Parti'den CHP'ye Geçti?
Türkiye'de dün yapılan yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi açısından büyük bir zafer niteliği taşıdı. CHP, Türkiye'nin kalbi İstanbul'da seçimi önde tamamladı, oy oranını ciddi şekilde artırdı. CHP, 2019'daki seçimle kıyaslandığında, kazandığı hiçbir ilçeyi kaybetmediği gibi 12 ilçeyi de AK Parti'den almayı başardı.
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CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde İstanbul'da hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda zafere ulaşan taraf oldu.
CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya yükseltti.
Bu seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler şu şekilde: 👇
CHP bu seçimde ayrıca MHP'den Silivri'yi almayı da başardı.
Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları kazanmıştı.
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Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra AK Parti seçimden hüsranla ayrıldı.
Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları galip geliyordu.
Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez yarışı önde bitirdi.
İstanbul'da bu seçim ilçelere ilişkin diğer öne çıkan analizler şöyle: 👇
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