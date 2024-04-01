Ali Babacan'ın Mesaj Yağmuru Meyvesini Vermedi: Sadece 1 İlçede Seçim Yarışını Kazandılar!
Ali Babacan'ın Mesaj Yağmuru Meyvesini Vermedi: Sadece 1 İlçede Seçim Yarışını Kazandılar!
Seçim döneminde seçmen telefonlarına gönderilen mesajlarla gündem olan Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi, Türkiye genelinde sadece 1 belediye kazanabildi.
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Türkiye dün yerel yönetimler için bir kez daha sandık başına gitmişti. İktidar partisinin büyük kan kaybettiği seçimlere muhalefet partilerinin kazandığı yeni belediyeler damga vurmuştu.
Geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinde CHP listesinde seçime girerek 15 vekil kazanan DEVA Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük hüsrana uğradı. DEVA Partisi resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 0.63 oy aldı.
Yaklaşık 4 yıllık bir parti olan DEVA, ilk belediyesini Adıyaman’da kazandı.
Adıyaman Çelikhan’da seçim sonuçları 👇
Ali Babacan'ın DEVA Partisi, seçim döneminde seçmenlerin telefonlarına giden mesajlarla sık sık gündem oluyordu.
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