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Ali Babacan'ın Mesaj Yağmuru Meyvesini Vermedi: Sadece 1 İlçede Seçim Yarışını Kazandılar!

Ali Babacan'ın Mesaj Yağmuru Meyvesini Vermedi: Sadece 1 İlçede Seçim Yarışını Kazandılar!

Ali Babacan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.04.2024 - 13:09

Seçim döneminde seçmen telefonlarına gönderilen mesajlarla gündem olan Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi, Türkiye genelinde sadece 1 belediye kazanabildi. 

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Türkiye dün yerel yönetimler için bir kez daha sandık başına gitmişti. İktidar partisinin büyük kan kaybettiği seçimlere muhalefet partilerinin kazandığı yeni belediyeler damga vurmuştu.

Türkiye dün yerel yönetimler için bir kez daha sandık başına gitmişti. İktidar partisinin büyük kan kaybettiği seçimlere muhalefet partilerinin kazandığı yeni belediyeler damga vurmuştu.

Geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinde CHP listesinde seçime girerek 15 vekil kazanan DEVA Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük hüsrana uğradı. DEVA Partisi resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 0.63 oy aldı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinde CHP listesinde seçime girerek 15 vekil kazanan DEVA Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük hüsrana uğradı. DEVA Partisi resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 0.63 oy aldı.

Yaklaşık 4 yıllık bir parti olan DEVA, ilk belediyesini Adıyaman’da kazandı.

Yaklaşık 4 yıllık bir parti olan DEVA, ilk belediyesini Adıyaman’da kazandı.

AK Parti’nin güçlü olduğu Çelikhan’da DEVA Partili Aday Mahmut Şahin yüzde 33.65 oy alarak zafere ulaştı.

Adıyaman Çelikhan’da seçim sonuçları 👇

Adıyaman Çelikhan’da seçim sonuçları 👇

Ali Babacan'ın DEVA Partisi, seçim döneminde seçmenlerin telefonlarına giden mesajlarla sık sık gündem oluyordu.

Ali Babacan'ın DEVA Partisi, seçim döneminde seçmenlerin telefonlarına giden mesajlarla sık sık gündem oluyordu.

Ali Babacan, hepimizin merak ettiği 'Bu mesajlar seçimden sonra da gelmeye devam edecek mi?' sorusuna da yanıt vermişti.

Babacan, yeni seçim kampanyaları için hazırlıkların bugünden itibaren başlayacağını söylemişti.

Yani telefonunuz her titrediğinde Babacan yine sizi hatırlamış olabilir, bizden söylemisi...

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