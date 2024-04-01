Ali Babacan'ın Mesaj Yağmuru Meyvesini Vermedi: Sadece 1 İlçede Seçim Yarışını Kazandılar!

Ali Babacan, hepimizin merak ettiği 'Bu mesajlar seçimden sonra da gelmeye devam edecek mi?' sorusuna da yanıt vermişti.

Babacan, yeni seçim kampanyaları için hazırlıkların bugünden itibaren başlayacağını söylemişti.

Yani telefonunuz her titrediğinde Babacan yine sizi hatırlamış olabilir, bizden söylemisi...