Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bitti mi Sandınız: Ali Babacan'dan Mesaj '1 Nisan'da Bir Sonraki Seçimlerle İlgili Kampanyamızı Başlatıyoruz'

Bitti mi Sandınız: Ali Babacan'dan Mesaj '1 Nisan'da Bir Sonraki Seçimlerle İlgili Kampanyamızı Başlatıyoruz'

Ali Babacan Seçim Haberleri seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 17:09 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 17:32

Tüm Türkiye'nin belediye başkanlarını seçmek üzere sandığa gittiği 31 Mart Seçimleri sırasında siyasi parti liderlerinden açıklamalar peş peşe geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da seçim kampayaları ve seçim sürecine ilişkin vatandaşlara söyleyecekleri vardı. Önce 'Mesajlarımız eğer ki rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın' dedi. Sonra da yeni seçim kampanyaları ile ilgili gün verdi. Peki, seçim kampanyaları ne zaman son bulacak? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde muhalefet partilerle iş birliği yapan DEVA Partisi, 31 Mart Yerel seçimlerine kendi adayları ile katıldı.

2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde muhalefet partilerle iş birliği yapan DEVA Partisi, 31 Mart Yerel seçimlerine kendi adayları ile katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul da dahil, bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıkladı.

Seçimin gerçekleştiği bugün ise her siyasi parti lideri gibi Babacan'ın da bir açıklaması vardı: "Mesajlarım rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın."

Seçimin gerçekleştiği bugün ise her siyasi parti lideri gibi Babacan'ın da bir açıklaması vardı: "Mesajlarım rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın."

DEVA Parti Genel Başkanı, hepimizin merak ettiği 'Bu mesajlar seçimden sonra da gelmeye devam edecek mi?' sorusuna da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

DEVA Parti Genel Başkanı, hepimizin merak ettiği 'Bu mesajlar seçimden sonra da gelmeye devam edecek mi?' sorusuna da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Tam bitti derken Babacan, yeni seçim kampanyaların devam edeceğini açıkladı. Bir sonraki seçim için kampanya hazırlıkları 1 Nisan'da başlıyor.

İşte, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçim kampanyası açıklaması 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?