Bitti mi Sandınız: Ali Babacan'dan Mesaj '1 Nisan'da Bir Sonraki Seçimlerle İlgili Kampanyamızı Başlatıyoruz'
Bitti mi Sandınız: Ali Babacan'dan Mesaj '1 Nisan'da Bir Sonraki Seçimlerle İlgili Kampanyamızı Başlatıyoruz'
Tüm Türkiye'nin belediye başkanlarını seçmek üzere sandığa gittiği 31 Mart Seçimleri sırasında siyasi parti liderlerinden açıklamalar peş peşe geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da seçim kampayaları ve seçim sürecine ilişkin vatandaşlara söyleyecekleri vardı. Önce 'Mesajlarımız eğer ki rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın' dedi. Sonra da yeni seçim kampanyaları ile ilgili gün verdi. Peki, seçim kampanyaları ne zaman son bulacak?
İşte, detaylar...
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2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde muhalefet partilerle iş birliği yapan DEVA Partisi, 31 Mart Yerel seçimlerine kendi adayları ile katıldı.
Seçimin gerçekleştiği bugün ise her siyasi parti lideri gibi Babacan'ın da bir açıklaması vardı: "Mesajlarım rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın."
DEVA Parti Genel Başkanı, hepimizin merak ettiği 'Bu mesajlar seçimden sonra da gelmeye devam edecek mi?' sorusuna da yanıt vermeyi ihmal etmedi.
İşte, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçim kampanyası açıklaması 👇
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