Bitti mi Sandınız: Ali Babacan'dan Mesaj '1 Nisan'da Bir Sonraki Seçimlerle İlgili Kampanyamızı Başlatıyoruz'

Tüm Türkiye'nin belediye başkanlarını seçmek üzere sandığa gittiği 31 Mart Seçimleri sırasında siyasi parti liderlerinden açıklamalar peş peşe geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da seçim kampayaları ve seçim sürecine ilişkin vatandaşlara söyleyecekleri vardı. Önce 'Mesajlarımız eğer ki rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın' dedi. Sonra da yeni seçim kampanyaları ile ilgili gün verdi. Peki, seçim kampanyaları ne zaman son bulacak?

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