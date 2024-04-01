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Yerel Seçimde En Çok Oy Oranına Ulaşan Aday Belli Oldu: HÜDA PAR'a Karşı Kazandı

Yerel Seçimde En Çok Oy Oranına Ulaşan Aday Belli Oldu: HÜDA PAR'a Karşı Kazandı

seçim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.04.2024 - 12:25

Türkiye'de dün gerçekleşen yerel seçimde en çok oy alan aday belli oldu. DEM Parti'nin Batman'dan aday gösterdiği Gülistan Sönük, kadınlara yönelik söylemleriyle tepki çeken HÜDAPAR'a karşı giriştiği yarıştan rekor oyla çıktı. Sönük, yüzde 64,52 ile Türkiye'de en çok oy oranına ulaşan aday oldu. 

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AK Parti'nin batıda CHP'ye karşı üstünlüğünü kaybettiği yerel seçimlerde en yüksek oy oranına ulaşan aday ise doğuda çıktı.

AK Parti'nin batıda CHP'ye karşı üstünlüğünü kaybettiği yerel seçimlerde en yüksek oy oranına ulaşan aday ise doğuda çıktı.

DEM Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük, yüzde 64,52 ile Türkiye'de onlarca aday arasında en çok oy alan isim oldu.

DEM Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük, yüzde 64,52 ile Türkiye'de onlarca aday arasında en çok oy alan isim oldu.

Gülistan Sönük'ün rakibi HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı ise oyların ancak yüzde 15,69'unu alabildi.

Gülistan Sönük'ün rakibi HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı ise oyların ancak yüzde 15,69'unu alabildi.

HÜDA PAR Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı’yla maç izlerken fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan DEM Parti Batman Belediye Eş Başkan adayı Mehdi Öztüzün ise partisini eleştirdikten bir gün sonra ihraç edilmişti.

HÜDA PAR Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı’yla maç izlerken fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan DEM Parti Batman Belediye Eş Başkan adayı Mehdi Öztüzün ise partisini eleştirdikten bir gün sonra ihraç edilmişti.
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