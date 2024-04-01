Yerel Seçimde En Çok Oy Oranına Ulaşan Aday Belli Oldu: HÜDA PAR'a Karşı Kazandı

Türkiye'de dün gerçekleşen yerel seçimde en çok oy alan aday belli oldu. DEM Parti'nin Batman'dan aday gösterdiği Gülistan Sönük, kadınlara yönelik söylemleriyle tepki çeken HÜDAPAR'a karşı giriştiği yarıştan rekor oyla çıktı. Sönük, yüzde 64,52 ile Türkiye'de en çok oy oranına ulaşan aday oldu.