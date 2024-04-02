Ordu'da Seçim Sonrası Hareketli Saatler: "Türkiye'de Geçersiz Oy Ortalaması Yüzde 2, Ordu'da Yüzde 6"
Ordu'da Seçim Sonrası Hareketli Saatler: "Türkiye'de Geçersiz Oy Ortalaması Yüzde 2, Ordu'da Yüzde 6"
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Ordu'da sandıkların tamamının açılmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştı.
Çok yakın oy oranlarına sahne olan Ordu seçimlerinde İYİ Parti adayı Enver Yılmaz ise bazı usülsüzlükler tespit ettiğini savundu. Sonuçlara itiraz edeceklerine belirten Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı: 👇
Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından Enver Yılmaz'ın ekibi ile yaptığı görüşmeden bazı detaylar aktardı.
Ağırel, "Görüştüğüm yetkili ‘Sadece 15 bin seçmenli Akkuş ilçesinde 5 bin geçersiz oy var. Türkiye'de geçersiz oy ortalaması yüzde 2, Ordu'da yüzde 6.' dedi" ifadelerini kullandı.
Ağırel'in paylaşımı 👇
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