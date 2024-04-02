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Ordu'da Seçim Sonrası Hareketli Saatler: "Türkiye'de Geçersiz Oy Ortalaması Yüzde 2, Ordu'da Yüzde 6"

Ordu'da Seçim Sonrası Hareketli Saatler: "Türkiye'de Geçersiz Oy Ortalaması Yüzde 2, Ordu'da Yüzde 6"

Ordu seçim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 12:35

Gazeteci Murat Ağırel, Ordu'da İYİ Partili Enver Yılmaz'ın ekibinin sonuçlara ilişkin ciddi itirazlarının bulunduğunu ve sıkı bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

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Ordu'da sandıkların tamamının açılmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştı.

Ordu'da sandıkların tamamının açılmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştı.

Çok yakın oy oranlarına sahne olan Ordu seçimlerinde İYİ Parti adayı Enver Yılmaz ise bazı usülsüzlükler tespit ettiğini savundu. Sonuçlara itiraz edeceklerine belirten Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı: 👇

Çok yakın oy oranlarına sahne olan Ordu seçimlerinde İYİ Parti adayı Enver Yılmaz ise bazı usülsüzlükler tespit ettiğini savundu. Sonuçlara itiraz edeceklerine belirten Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı: 👇

'Avukatlarımız gece gündüz çalışıyor.

İki gündür yaptığımız detaylı incelemeler sonrası, sandıkların 2/3'ünde tespit ettiğimiz usülsüzlüklere tüm ilçelerde itiraz ediyoruz.

Bugün saat 15.30'da İYİ Parti Ordu Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklamasında bulunacağım.'

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından Enver Yılmaz'ın ekibi ile yaptığı görüşmeden bazı detaylar aktardı.

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından Enver Yılmaz'ın ekibi ile yaptığı görüşmeden bazı detaylar aktardı.

Ağırel, "Görüştüğüm yetkili ‘Sadece 15 bin seçmenli Akkuş ilçesinde 5 bin geçersiz oy var. Türkiye'de geçersiz oy ortalaması yüzde 2, Ordu'da yüzde 6.' dedi" ifadelerini kullandı.

Ağırel, "Görüştüğüm yetkili ‘Sadece 15 bin seçmenli Akkuş ilçesinde 5 bin geçersiz oy var. Türkiye'de geçersiz oy ortalaması yüzde 2, Ordu'da yüzde 6.' dedi" ifadelerini kullandı.

Ağırel'in paylaşımı 👇

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