Manzara İzlerken 7 Metreden Düştü! 22 Yaşındaki Genç Kızı İtfaiye Zor Kurtardı
Manzara İzlerken 7 Metreden Düştü! 22 Yaşındaki Genç Kızı İtfaiye Zor Kurtardı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Manzaraya bakıp kafa dağıtmak bugünlerden herkesin biraz ihtiyacı. Ancak Bursa'da 22 yaşındaki Sibel İ.'nin kafa dağıtmak için yapmak istediği manzara keyfi kötü bitti.
Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde manzaraya karşı oturmak isteyen Sibel İ., tırmandığı duvardan yaklaşık 7 metre aşağı düştü.
Vücudunda kırıklar oluşan Sibel İ., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Olay yerinden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda