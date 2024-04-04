Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Manzara İzlerken 7 Metreden Düştü! 22 Yaşındaki Genç Kızı İtfaiye Zor Kurtardı

Manzara İzlerken 7 Metreden Düştü! 22 Yaşındaki Genç Kızı İtfaiye Zor Kurtardı

Manzara Bursa Kaza
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 13:50

Bursa’da 22 yaşındaki genç bir kız, manzara izlemek için çıktığı 7 metrelik duvardan aşağı düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan kızı itfaiye ekipleri güçlükle kurtarabildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Manzaraya bakıp kafa dağıtmak bugünlerden herkesin biraz ihtiyacı. Ancak Bursa'da 22 yaşındaki Sibel İ.'nin kafa dağıtmak için yapmak istediği manzara keyfi kötü bitti.

Manzaraya bakıp kafa dağıtmak bugünlerden herkesin biraz ihtiyacı. Ancak Bursa'da 22 yaşındaki Sibel İ.'nin kafa dağıtmak için yapmak istediği manzara keyfi kötü bitti.

Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde manzaraya karşı oturmak isteyen Sibel İ., tırmandığı duvardan yaklaşık 7 metre aşağı düştü.

Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde manzaraya karşı oturmak isteyen Sibel İ., tırmandığı duvardan yaklaşık 7 metre aşağı düştü.

Mahsur kalan gencin arkadaşları hemen 112 ekiplerini aradı.

Vücudunda kırıklar oluşan Sibel İ., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Vücudunda kırıklar oluşan Sibel İ., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay yerinden görüntüler 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?