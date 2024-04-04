Tatil Yaklaşıyor: Bayramda Hava Nasıl Olacak?
Tatil Yaklaşıyor: Bayramda Hava Nasıl Olacak?
Bu yıl 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatili yılın ilk çeyreğinin stresini atmak için iyi bir fırsat.
Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eriyor. Bayram günleri ise 10-11-12 Nisan.
Bu bayramda tatil planı yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise 'Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusu.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayramda hava durumu...
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İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak?
Ankara'da bayramda hava durumu nasıl olacak?
Ankara için bayramda hava tahmini 👇
İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda İzmir'de hava durumu 👇
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