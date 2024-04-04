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Tatil Yaklaşıyor: Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Tatil Yaklaşıyor: Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 17:40

Bu yıl 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatili yılın ilk çeyreğinin stresini atmak için iyi bir fırsat. 

Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eriyor. Bayram günleri ise 10-11-12 Nisan.

Bu bayramda tatil planı yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise 'Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusu.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayramda hava durumu... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak?

İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak?

İstanbul’da 9 Nisan arefe günü kapalı bulutlu hava hakim. 

Bayramın ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü ise güneş yüzünü gösterecek.

İstanbul'da bayramda hava sıcaklıkları: 👇

İstanbul'da bayramın ilk gününde hava sıcaklığı 17 derece olarak tahmin ediliyor. 

Bayramın ikinci günü 18, üçüncü günü ise yine 17 derecelik tahmin var.

Bayram sonrası hafta sonu hava sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşmesi ve yağışlı geçmesi bekleniyor.

Ankara'da bayramda hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da bayramda hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da bayramda kapalı bir hava var. 

Arefe günü 17 derece olan hava, bayramın ilk günüyle birlikte önce 19'a ordan da 20 derecelere çıkacak. 

Gece saatlerinde ise üzerinize bir şeyler almanızı tavsiye ederiz.

Ankara için bayramda hava tahmini 👇

Ankara için bayramda hava tahmini 👇

İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?

İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?

İzmir’de bayramın son gününe kadar güneşli hava hakim.

Bayramın son günü ise sıcak hava yerini kapalı havaya bırakıyor. 

İzmir'de bayramda hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde 22 derece seviyesinde olacak.

Bayramda İzmir'de hava durumu 👇

Bayramda İzmir'de hava durumu 👇
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