Tatil Yaklaşıyor: Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Bu yıl 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatili yılın ilk çeyreğinin stresini atmak için iyi bir fırsat.

Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eriyor. Bayram günleri ise 10-11-12 Nisan.

Bu bayramda tatil planı yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise 'Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusu.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayramda hava durumu...