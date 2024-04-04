Bloomberg'den Al Haberi: Spotify'a Bir Zam Daha Yolda!
Bloomberg'den Al Haberi: Spotify'a Bir Zam Daha Yolda!
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Spotify'ın dünya genelinde 600 milyondan fazla abonesi var bunlardan 230 milyonu premium yani ücretli abone.
Bloomberg'e göre Spotify, nisan ayı sonuna kadar beş pazarda aylık fiyatları 1-2 dolar artıracak. Türkiye pazarında fiyatların artıp artmayacağına dair bir bilgi ise henüz yok.
Spotify, Türkiye'de bu yıl 39,99 TL olan bireysel abonelik paketi fiyatını 59,99 TL'ye yükseltilmişti.
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