Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bloomberg'den Al Haberi: Spotify'a Bir Zam Daha Yolda!

Bloomberg'den Al Haberi: Spotify'a Bir Zam Daha Yolda!

Zam Spotify
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 16:46

ABD'li haber ajansı Bloomberg, dünyanın en popüler müzik ve ses platformlarından Spotify'ın abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlandığını duyurdu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Spotify'ın dünya genelinde 600 milyondan fazla abonesi var bunlardan 230 milyonu premium yani ücretli abone.

Spotify'ın dünya genelinde 600 milyondan fazla abonesi var bunlardan 230 milyonu premium yani ücretli abone.

Bloomberg'e göre Spotify, nisan ayı sonuna kadar beş pazarda aylık fiyatları 1-2 dolar artıracak. Türkiye pazarında fiyatların artıp artmayacağına dair bir bilgi ise henüz yok.

Bloomberg'e göre Spotify, nisan ayı sonuna kadar beş pazarda aylık fiyatları 1-2 dolar artıracak. Türkiye pazarında fiyatların artıp artmayacağına dair bir bilgi ise henüz yok.

Kaynak

Spotify, Türkiye'de bu yıl 39,99 TL olan bireysel abonelik paketi fiyatını 59,99 TL'ye yükseltilmişti.

Spotify, Türkiye'de bu yıl 39,99 TL olan bireysel abonelik paketi fiyatını 59,99 TL'ye yükseltilmişti.

Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları 👇

* Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay

* Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay

* Premium Duo: 79,99 TL/Ay

* Premium Aile: 99,99 TL/Ay

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?