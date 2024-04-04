Mehmet Şimşek'ten Seçimlerde Zam Savunması: "Memura, Emeklinin 3 Katı Zam Verdik Ankara Alındı mı?"
Mehmet Şimşek'ten Seçimlerde Zam Savunması: "Memura, Emeklinin 3 Katı Zam Verdik Ankara Alındı mı?"
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Ak Parti'nin MYK toplantısında konuşulanlar kulislerde yer almaya devam ediyor.
Parti MYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yönelik eleştirilerin olduğu konuşulmaya devam ediyor.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kibir abideleri partiden temizlenecek. Hatası olan hatasının bedelini ödeyecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" şeklindeki çıkışı sert olduğu belirtildi.
Emekli zamlarına yönelik de Şimşek, "Ankara memur şehri. Memur’a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü?" diyerek, "Hayır. Emeklinin gelirini üç kat artırdık yine çözmedi" dediği iddia edildi.
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