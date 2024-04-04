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Mehmet Şimşek'ten Seçimlerde Zam Savunması: "Memura, Emeklinin 3 Katı Zam Verdik Ankara Alındı mı?"

Mehmet Şimşek'ten Seçimlerde Zam Savunması: "Memura, Emeklinin 3 Katı Zam Verdik Ankara Alındı mı?"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 14:03

Seçim sonuçlarının istenildiği gibi olmamasına yönelik AK Parti'de özeleştiriler ve sorumlu arayışları sürüyor.

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Ak Parti'nin MYK toplantısında konuşulanlar kulislerde yer almaya devam ediyor.

Ak Parti'nin MYK toplantısında konuşulanlar kulislerde yer almaya devam ediyor.

Ekonominin sorunlu olması nedeniyle, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından göreve gelen Mehmet Şimşek odak noktası olmaya devam ediyor.

Parti MYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yönelik eleştirilerin olduğu konuşulmaya devam ediyor.

Parti MYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yönelik eleştirilerin olduğu konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle 16 milyon emeklinin seçmen olması ve seçimler öncesinde beklentilere karşın verilmeyen zam ile emekli maaşlarını açlık sınırı altında olmasının seçim sonuçlarına etkisi konuşulurken, Mehmet Şimşek'in bu eleştirilere cevabı ise ilginç görünüyor.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kibir abideleri partiden temizlenecek. Hatası olan hatasının bedelini ödeyecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" şeklindeki çıkışı sert olduğu belirtildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kibir abideleri partiden temizlenecek. Hatası olan hatasının bedelini ödeyecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" şeklindeki çıkışı sert olduğu belirtildi.

Türkiye Gazetesi haberine göre, CHP'nin seçimlerden 1. parti olarak çıkmasına yönelik, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de söz alarak, 'oy kaybının sadece ekonomi ile alakalı olmadığını söylediği' aktarıldı.

Emekli zamlarına yönelik de Şimşek, "Ankara memur şehri. Memur’a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü?" diyerek, "Hayır. Emeklinin gelirini üç kat artırdık yine çözmedi" dediği iddia edildi.

Emekli zamlarına yönelik de Şimşek, "Ankara memur şehri. Memur’a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü?" diyerek, "Hayır. Emeklinin gelirini üç kat artırdık yine çözmedi" dediği iddia edildi.

Şimşek, enflasyonla mücadeleye yönelik de 'Yeni zaferler için önce enflasyonu düşürmeliyiz. Birkaç ay sonra enflasyon yüzde 40’a düşecek. 1,5 yılda sakinleyecek' değerlendirmesini yaptığı da ifade edildi.

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