Mehmet Şimşek'ten Seçimlerde Zam Savunması: "Memura, Emeklinin 3 Katı Zam Verdik Ankara Alındı mı?"

Özellikle 16 milyon emeklinin seçmen olması ve seçimler öncesinde beklentilere karşın verilmeyen zam ile emekli maaşlarını açlık sınırı altında olmasının seçim sonuçlarına etkisi konuşulurken, Mehmet Şimşek'in bu eleştirilere cevabı ise ilginç görünüyor.