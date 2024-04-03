Seçim Öncesi Mehmet Şimşek’i Kızdıran Kamu Bankası Genel Müdürünün Mesajı
Seçim Öncesi Mehmet Şimşek’i Kızdıran Kamu Bankası Genel Müdürünün Mesajı
Seçimden sonrası yapılması beklenen kredi kartı düzenlemesinde henüz bir gelişme görülmedi. ancak seçim öncesi bazı bankalardan vatandaşa giden SMS'ler Bakan Şimşek'i kızdırmış.
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Merkez Bankası'nın da Enflasyon Raporu'nda bahsettiği, Mehmet Şimşek'in de açıklamalarında yer verdiği kredi kartlarında düzenlemede beklenen hamleler henüz görülmedi.
Gazeteci Fuat Uğur da seçim öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kızdıran kamu bankası genel müdürünü yazdı.
Uğur, bir kamu bankasından Genel Müdürün kararıyla "SEÇİMDEN ÖNCE tüm müşterilere" giden mesajın şu şekilde olduğunu belirtiyor:
Güncellemeden kastın, "kredi kartlarındaki taksitlendirme" düşünülürken, bu konuda resmi ve netleşmiş bir karar olmadığı da biliniyor.
"Bir kamu bankası, henüz ortada bir karar ve uygulama yokken nasıl olur da seçimden birkaç gün önce böyle bir mesaj atar müşterilerine? Bunu İYİ NİYETLİ TUTUM olarak okuyabilir miyiz?" diyen Fuat Uğur, bu bankanın Genel Müdürü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten telefon gittiğini iddia ediyor.
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Banka Genel Müdürü'nün "Benim yardımcım BDDK Başkan yardımcısı tarafından arandı, onun ifadesi üzerine bu mesajı gönderdik" açıklamasının peşine düşen Şimşek eski Merkez Bankası Başkanı da olan BDDK Başkanı Kavcıoğlu'na durumu sorduğunu da yazıyor Uğur.
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