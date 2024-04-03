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Seçim Öncesi Mehmet Şimşek’i Kızdıran Kamu Bankası Genel Müdürünün Mesajı

Seçim Öncesi Mehmet Şimşek’i Kızdıran Kamu Bankası Genel Müdürünün Mesajı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 18:44

Seçimden sonrası yapılması beklenen kredi kartı düzenlemesinde henüz bir gelişme görülmedi. ancak seçim öncesi bazı bankalardan vatandaşa giden SMS'ler Bakan Şimşek'i kızdırmış.

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Merkez Bankası'nın da Enflasyon Raporu'nda bahsettiği, Mehmet Şimşek'in de açıklamalarında yer verdiği kredi kartlarında düzenlemede beklenen hamleler henüz görülmedi.

Merkez Bankası'nın da Enflasyon Raporu'nda bahsettiği, Mehmet Şimşek'in de açıklamalarında yer verdiği kredi kartlarında düzenlemede beklenen hamleler henüz görülmedi.

İç talebi kısarak enflasyonla mücadelenin yollarından biri olarak görülen kredi kartlarında yapılacak düzenlemeler, seçim öncesinde sıklıkla gündeme gelmişti.

Gazeteci Fuat Uğur da seçim öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kızdıran kamu bankası genel müdürünü yazdı.

Gazeteci Fuat Uğur da seçim öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kızdıran kamu bankası genel müdürünü yazdı.

Fuat Uğur, 'Seçim öncesi Mehmet Şimşek’i çılgına çeviren kamu bankası Genel Müdürü ne yaptı?' başlıklı yazısında, kredi kartlarına yönelik taksit sınırlamalarına işaret etti.

Uğur, bir kamu bankasından Genel Müdürün kararıyla "SEÇİMDEN ÖNCE tüm müşterilere" giden mesajın şu şekilde olduğunu belirtiyor:

Uğur, bir kamu bankasından Genel Müdürün kararıyla "SEÇİMDEN ÖNCE tüm müşterilere" giden mesajın şu şekilde olduğunu belirtiyor:

'Bilgilendirme: Değerli müşterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarındaki taksit uygulamalarında güncelleme yapılacaktır. 31 Mart 2014 tarihine kadar güncel harcamalarınızı kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz.'

Güncellemeden kastın, "kredi kartlarındaki taksitlendirme" düşünülürken, bu konuda resmi ve netleşmiş bir karar olmadığı da biliniyor.

Güncellemeden kastın, "kredi kartlarındaki taksitlendirme" düşünülürken, bu konuda resmi ve netleşmiş bir karar olmadığı da biliniyor.

Uğur, seçmenlerin 'Demek ki seçimden sonra elimizi rahatlatan kredi kartı taksitlendirme sistemi tamamen kalkacak' diye düşündüğünü iletirken, 'böyle bir mesajın sandığa yansıması olur mu? Hem de nasıl' şeklinde yazdı.

"Bir kamu bankası, henüz ortada bir karar ve uygulama yokken nasıl olur da seçimden birkaç gün önce böyle bir mesaj atar müşterilerine? Bunu İYİ NİYETLİ TUTUM olarak okuyabilir miyiz?" diyen Fuat Uğur, bu bankanın Genel Müdürü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten telefon gittiğini iddia ediyor.

"Bir kamu bankası, henüz ortada bir karar ve uygulama yokken nasıl olur da seçimden birkaç gün önce böyle bir mesaj atar müşterilerine? Bunu İYİ NİYETLİ TUTUM olarak okuyabilir miyiz?" diyen Fuat Uğur, bu bankanın Genel Müdürü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten telefon gittiğini iddia ediyor.
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Banka Genel Müdürü'nün "Benim yardımcım BDDK Başkan yardımcısı tarafından arandı, onun ifadesi üzerine bu mesajı gönderdik" açıklamasının peşine düşen Şimşek eski Merkez Bankası Başkanı da olan BDDK Başkanı Kavcıoğlu'na durumu sorduğunu da yazıyor Uğur.

Banka Genel Müdürü'nün "Benim yardımcım BDDK Başkan yardımcısı tarafından arandı, onun ifadesi üzerine bu mesajı gönderdik" açıklamasının peşine düşen Şimşek eski Merkez Bankası Başkanı da olan BDDK Başkanı Kavcıoğlu'na durumu sorduğunu da yazıyor Uğur.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da böyle bir mesajları olmadığını, bankalara Nisan ayı başından itibaren, özellikle bayram sonrası için kredi kartı taksitlendirmesi üzerine yeni düzenlemeler için hazırlık yapmaları gerektiğini ilettiğini belirtiyor.

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