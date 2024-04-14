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Sedat Peker'in Aşk Pozu: "Benim Canım" Notuyla Paylaşıldı

Sedat Peker'in Aşk Pozu: "Benim Canım" Notuyla Paylaşıldı

Sedat Peker
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.04.2024 - 18:18 Son Güncelleme: 14.04.2024 - 18:26

Özge Peker, sosyal medya hesabından suç örgütü elebaşı eşi Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı. Özge Peker, paylaşıma 'Benim canım' notunu düştü.

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Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker, bir dönem çektiği videolarda gündem yaratan iddialarda bulunuyordu.

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker, bir dönem çektiği videolarda gündem yaratan iddialarda bulunuyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle yaptığı anlaşmayı gerekçe göstererek daha sonra bir sessizlik sürecine giren Sedat Peker'den bugün dikkat çeken bir kare geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle yaptığı anlaşmayı gerekçe göstererek daha sonra bir sessizlik sürecine giren Sedat Peker'den bugün dikkat çeken bir kare geldi.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in sosyal medya hesabından paylaşılan 'aşk' fotoğrafına "Benim canım" notu düşüldü.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in sosyal medya hesabından paylaşılan 'aşk' fotoğrafına "Benim canım" notu düşüldü.

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