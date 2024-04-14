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Aslan Videosuna Rakip Çıktı: İstanbul'da “Allah-u Ekber” Diyen Karga

Aslan Videosuna Rakip Çıktı: İstanbul'da “Allah-u Ekber” Diyen Karga

Allah-u Ekber Karga
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.04.2024 - 17:22

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İstanbul Beylikdüzü’nde ağaçta duran bir karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi vatandaşları şaşkına çevirdi. 

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İstanbul beklediği mümin kargaya kavuştu. Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de bir ağacın tepesinde duran karga defalarca “Allah-u Ekber” sesi çıkardı.

İstanbul beklediği mümin kargaya kavuştu. Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de bir ağacın tepesinde duran karga defalarca “Allah-u Ekber” sesi çıkardı.

Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar şaşkına döndü. Buyrun birlikte önce o anları izliyoruz ardından yorumlara göz atıyoruz 👇

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