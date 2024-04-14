Aslan Videosuna Rakip Çıktı: İstanbul'da “Allah-u Ekber” Diyen Karga

İstanbul Beylikdüzü’nde ağaçta duran bir karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi vatandaşları şaşkına çevirdi.
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İstanbul beklediği mümin kargaya kavuştu. Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de bir ağacın tepesinde duran karga defalarca “Allah-u Ekber” sesi çıkardı.
Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar şaşkına döndü. Buyrun birlikte önce o anları izliyoruz ardından yorumlara göz atıyoruz 👇
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