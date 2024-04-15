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Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye Skandal Önleyici Liste: Uzak Durulması Gereken Şeyleri Sıraladı

Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye Skandal Önleyici Liste: Uzak Durulması Gereken Şeyleri Sıraladı

Ahmet Hakan Şebnem Bursalı Hüseyin Filiz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.04.2024 - 10:03

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde yediği istakoz ve Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili AK Parti'de kriz çıkarmıştı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinde AK Partili yetkililerin uzak durması gerken şeylerin listesini yayınladı.

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Seçimlerden büyük bir oy kaybı ile çıkan AK Parti'de İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken fotoğraf paylaşması büyük tepkilere neden oldu.

Seçimlerden büyük bir oy kaybı ile çıkan AK Parti'de İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken fotoğraf paylaşması büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada başlayan eleştiriler zamanla AK Parti'nin içine de taşındı.

Daha bu kriz atlatılamamışken bu sefer de Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili ortaya çıktı ve iş tamamen çığrından çıktı.

Daha bu kriz atlatılamamışken bu sefer de Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili ortaya çıktı ve iş tamamen çığrından çıktı.

Eleştiri yağmuru ve tartışmalar devam ederken, iktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan AK Partili yetkililere ilginç bir liste geldi.

Eleştiri yağmuru ve tartışmalar devam ederken, iktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan AK Partili yetkililere ilginç bir liste geldi.

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında 'AK Partili yetkililerin uzak durması gereken şeyler' başlıklı bir bölüm açtı ve şu listeyi paylaştı: 

- Yat kulüpleri.

- Monaco.

- Maldivler.

- Şeyseller.

- Dubai.

- Şatafatlı arazi araçları.

- İnstagram türü yerler.

- Seksen sekiz yıldızlı oteller.

- İngiliz şatoları.

- Las Vegas gazinoları.

- Özel jet. 

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