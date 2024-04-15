Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye Skandal Önleyici Liste: Uzak Durulması Gereken Şeyleri Sıraladı

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında 'AK Partili yetkililerin uzak durması gereken şeyler' başlıklı bir bölüm açtı ve şu listeyi paylaştı:

- Yat kulüpleri.

- Monaco.

- Maldivler.

- Şeyseller.

- Dubai.

- Şatafatlı arazi araçları.

- İnstagram türü yerler.

- Seksen sekiz yıldızlı oteller.

- İngiliz şatoları.

- Las Vegas gazinoları.

- Özel jet.

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