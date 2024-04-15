Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye Skandal Önleyici Liste: Uzak Durulması Gereken Şeyleri Sıraladı
Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye Skandal Önleyici Liste: Uzak Durulması Gereken Şeyleri Sıraladı
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde yediği istakoz ve Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili AK Parti'de kriz çıkarmıştı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinde AK Partili yetkililerin uzak durması gerken şeylerin listesini yayınladı.
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Seçimlerden büyük bir oy kaybı ile çıkan AK Parti'de İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken fotoğraf paylaşması büyük tepkilere neden oldu.
Daha bu kriz atlatılamamışken bu sefer de Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili ortaya çıktı ve iş tamamen çığrından çıktı.
Eleştiri yağmuru ve tartışmalar devam ederken, iktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan AK Partili yetkililere ilginç bir liste geldi.
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