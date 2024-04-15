Meme Küçültme Ameliyatı Yargıya Taşındı: Ünlü Estetik Cerraha Çıplak Fotoğraf Soruşturması
Meme Küçültme Ameliyatı Yargıya Taşındı: Ünlü Estetik Cerraha Çıplak Fotoğraf Soruşturması
İstanbul'da bulunan ünlü estetik cerrahı Fatih D.'nin bir hastasına yaptığı meme küçültme ameliyatına ilişkin görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşması kriz çıkardı. Konu yargıya taşındı.
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Tansel K., isimli bir kadın, geçen yı şubat ayının başında Şişli ilçesinde Doktor Fatih D.'ye göğüslerini küçültmek için gitti.
Operasyon geçiren Tansel K, memnun bir şekilde hastaneden ayrıldı ancak operasyondan 7 ay sonra kendisine gelen bir telefonla hayatının şokunu yaşadı.
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Tansel K, ameliyat olduğu doktorun sosyal medya hesabını kontrol ettiğinde kendisine ait video ve fotoğrafların açık bir şekilde yayınlandığını tespit etti.
İzinsiz paylaşımlarla rencide edildiğini söyleyen Tansel K., doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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