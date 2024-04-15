Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Meme Küçültme Ameliyatı Yargıya Taşındı: Ünlü Estetik Cerraha Çıplak Fotoğraf Soruşturması

Meme Küçültme Ameliyatı Yargıya Taşındı: Ünlü Estetik Cerraha Çıplak Fotoğraf Soruşturması

Meme Küçültme Çıplak Fotoğraf Estetik Cerrah
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.04.2024 - 09:12

İstanbul'da bulunan ünlü estetik cerrahı Fatih D.'nin bir hastasına yaptığı meme küçültme ameliyatına ilişkin görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşması kriz çıkardı. Konu yargıya taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tansel K., isimli bir kadın, geçen yı şubat ayının başında Şişli ilçesinde Doktor Fatih D.'ye göğüslerini küçültmek için gitti.

Tansel K., isimli bir kadın, geçen yı şubat ayının başında Şişli ilçesinde Doktor Fatih D.'ye göğüslerini küçültmek için gitti.

Operasyon geçiren Tansel K, memnun bir şekilde hastaneden ayrıldı ancak operasyondan 7 ay sonra kendisine gelen bir telefonla hayatının şokunu yaşadı.

Operasyon geçiren Tansel K, memnun bir şekilde hastaneden ayrıldı ancak operasyondan 7 ay sonra kendisine gelen bir telefonla hayatının şokunu yaşadı.

Telefondaki arkadaşı hemen doktorun sosyal medya hesabını açmasını istedi.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Tansel K, ameliyat olduğu doktorun sosyal medya hesabını kontrol ettiğinde kendisine ait video ve fotoğrafların açık bir şekilde yayınlandığını tespit etti.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Tansel K, ameliyat olduğu doktorun sosyal medya hesabını kontrol ettiğinde kendisine ait video ve fotoğrafların açık bir şekilde yayınlandığını tespit etti.

Kaynak

İzinsiz paylaşımlarla rencide edildiğini söyleyen Tansel K., doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzinsiz paylaşımlarla rencide edildiğini söyleyen Tansel K., doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde söz konusu video ve fotoğrafların paylaşılmasında hiçbir şekilde kendisinden izin alınmadığını ve gönderilerin müstehcen olduğuna dikkat çekildi. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
5
3
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?