Dehşet Anları Kamerada: Sidney'de Bu Kez Vaaz Veren Piskopos Defalarca Bıçaklandı!
Dehşet Anları Kamerada: Sidney'de Bu Kez Vaaz Veren Piskopos Defalarca Bıçaklandı!
Sidney'deki bir törende vaaz veren Piskopos Mar Mari Emmanuel, kameraların önünde bıçaklı saldırıya uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Avustralya Sidney'de cumartesi günü bir AVM'ye düzenlenen bıçaklı saldırıda saldırgan dahil 7 kişi ölmüş aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi ise yaralanmıştı.
AVM saldırısının henüz şoku atlatılamamışken, ülkede kan donduran bir olay daha yaşandı. Wakeley'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen törende vaaz veren Piskopos Mar Mari Emmanuel bıçaklı saldırıya uğradı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde sakin bir şekilde piskoposun yanına yaklaşan saldırganın elindeki bıçağı Mar Mari Emmanuel'in yüzüne ve boyun bölgesine sapladığı görülüyor. Dikkat izleyeceğiniz görüntüler fazlasıyla şiddet içermektedir!
Emniyet yetkilileri piskopos dahil 4 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini aktardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda