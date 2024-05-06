'6 Yaşında Evlilik' Skandalında Yeni Gelişme: Sanık Avukatları Mazeret Bildirdi, Dava Ertelendi
'6 Yaşında Evlilik' Skandalında Yeni Gelişme: Sanık Avukatları Mazeret Bildirdi, Dava Ertelendi
Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirerek istismara maruz bırakmasına ilişkin dava, istinafın cezaları az bulması üzerine yeniden görüldü. Sanık avukatlarının duruşmaya mazeretli şekilde katılmaması üzerine, dava 10 Haziran'a ertelendi.
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi müridi Kadir istekli ile evlendirerek yıllarca istismara maruz bırakmasına ilişkin görülen dava istinafın verilen cezaları az bulması üzerine yeniden görülüyor.
H.K.G.’nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.
Kararın değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirdi.
İtiraz üzerine bugün görülmesi gereken duruşmaya sanık avukatlarının mazeret göstererek katılmaması üzerine dava 10 Haziran'a ertelendi.
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Geç gelen adalet, adalet değildir!
bunların avukatlığını yapmak nedir asıl onu tartışmak lazım..
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