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Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Trafik Kazası
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 14:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü 11 kişi yaralandı. 

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Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole yuvarlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole yuvarlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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