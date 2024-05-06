Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü 11 kişi yaralandı.
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Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole yuvarlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını belirledi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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