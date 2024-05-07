Bu Aşkı Kim Bitirdi? 2022'de Sinan Akçıl'dan Boşanan Burcu Kıratlı Evlilikleri Hakkında İlk Kez Konuştu!
Bu Aşkı Kim Bitirdi? 2022'de Sinan Akçıl'dan Boşanan Burcu Kıratlı Evlilikleri Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/burcu-kir...
Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Burcu Kıratlı, 2022 yılında boşandığı bir dargın bir barışık aşkı Sinan Akçıl'la evliliği hakkında ilk kez konuştu! Detaylar 👇
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Sinan Akçıl, şarkıcılık kariyerinden çok tuhaf açıklamaları ve oldukça çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz...
Kendisinin bugüne kadar gündeme bomba gibi oturan çok aşk hikayesi oldu fakat sonu evlilikle, hem de iki kez, sonuçlanan tek ilişkisi Burcu Kıratlı'yla yaşadığı ilişkiydi.
2018 yılında Amsterdam'da evlenen çiftin evliliği yalnızca 9 ay sürmüştü. Fakat sonra ne olduysa oldu...
Ve Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl 2021 yılında tekrardan nikah masasına oturdu. Evliliğe verdikleri ikinci şans yine bir işe yaramadı, 2022 yılında yeniden boşandılar.
Ayrıldıktan sonra Sinan Akçıl'ın evliliklerine dair birçok açıklaması oldu. Amsterdam'daki düğünde giydiği 'açık' gelinliğin aralarında büyük sorun olduğu gibi... Fakat Burcu Kıratlı biten büyük aşkla ilgili hiç konuşmamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Burcu Kıratlı, ilk kez Akçıl'la ilgili sessizliğini bozdu.
Kıratlı önce, "İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Birbirlerini çok iyi beslemeleri çok nadirdir. Ben Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım, bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik var. Ama ben oyuncu olarak beslenememeye başladım ve ilişkime çok yansıttım bu durumu. Onu yemeye başladım." açıklamasında bulundu.
Ardından, "O üretebiliyor, ben üretemiyorum! Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep. Sinan'ın popçu olması, bizim magazin önünde olması, o popçu olduğu için ona yaradı. Ama ben oyuncu olduğum için, benim işim bir karaktere inandırmak. Seyirci bunu ayırdebilecek zekada ama, yine de onun ayarını bulmak lazımdı. Ben o dengeleri kaçırdım" dedi.
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