Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerin Olay Yaratan Sahne Kostümlerine Sıla Gençoğlu'ndan Kapı Gibi Cevap: "İsteyen İstediğini Giyer"

Ünlü İsimlerin Olay Yaratan Sahne Kostümlerine Sıla Gençoğlu'ndan Kapı Gibi Cevap: "İsteyen İstediğini Giyer"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 15:22

Şu sıralar, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ünlü sanatçıların verdiği konserler de giderek artıyor bildiğiniz gibi. Konser alanları dolup taşarken, dinleyiciler doyasıya eğlenirken, sosyal medya kullanıcılarının odak noktası sahne kostümleri oluyor. Kimilerine giydikleri yakıştırılırken kimileri de eleştiriden kaçamıyor... Durum böyle olunca şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yöneltilen sorulara verdiği yanıt tam yerine oturdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte konser sezonu da tüm hızıyla başladı hepimizin bildiği gibi. Ünlü şarkıcılar listelerin başında yer alan şarkılarını dinleyicileriyle buluştururken bir yandan da dans şovlarıyla herkesi kendilerine bir kez daha hayran bırakıyor!

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte konser sezonu da tüm hızıyla başladı hepimizin bildiği gibi. Ünlü şarkıcılar listelerin başında yer alan şarkılarını dinleyicileriyle buluştururken bir yandan da dans şovlarıyla herkesi kendilerine bir kez daha hayran bırakıyor!

Hadise gibi birbirinden başarılı isimler sahneleri hem şovlarıyla hem de sesleriyle yıkarken, hayranlarına iddialı görünümler sergilemeyi ihmal etmiyor!

Hadise gibi birbirinden başarılı isimler sahneleri hem şovlarıyla hem de sesleriyle yıkarken, hayranlarına iddialı görünümler sergilemeyi ihmal etmiyor!

Dans performansları, sahne kıyafetleri demişken giydiği her kostümle sektörün moda anlayışını bambaşka noktalara taşıyan Gülşen'den bahsetmesek olmaz...

Dans performansları, sahne kıyafetleri demişken giydiği her kostümle sektörün moda anlayışını bambaşka noktalara taşıyan Gülşen'den bahsetmesek olmaz...

Geçtiğimiz gün transparan elbisesiyle konser veren Nilüfer "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" diyerek benim neyim eksik dermişcesine iddialı elbisesiyle şarkılarını seslendirmişti. Bunun üzerine modacı Neslihan Yargıcı Nilüfer'i görünce tepkisini saklayamamış ve ortalık karışmıştı...

Geçtiğimiz gün transparan elbisesiyle konser veren Nilüfer "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" diyerek benim neyim eksik dermişcesine iddialı elbisesiyle şarkılarını seslendirmişti. Bunun üzerine modacı Neslihan Yargıcı Nilüfer'i görünce tepkisini saklayamamış ve ortalık karışmıştı...

Detaylardan burada bahsettik👇

Neredeyse her kadın sanatçının katıldığı sahne kıyafeti tartışmalarına İrem Derici, Demet Akalın gibi isimlerin yanında sevilen şarkıcı Sıla'da cevap verdi!

Neredeyse her kadın sanatçının katıldığı sahne kıyafeti tartışmalarına İrem Derici, Demet Akalın gibi isimlerin yanında sevilen şarkıcı Sıla'da cevap verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sahne kostümleriyle gündeme gelen meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Sıla Gençoğlu "Herkes istediğini giyebilir, kimse karışamaz" dedi.

Sahne kostümleriyle gündeme gelen meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Sıla Gençoğlu "Herkes istediğini giyebilir, kimse karışamaz" dedi.

"İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. İsteyen sahneye çıplak çıkabilir" ifadelerini kullanarak 'herkesin giydiğine kimse karışamaz' tutumunu herkese gösterdi.

"İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. İsteyen sahneye çıplak çıkabilir" ifadelerini kullanarak 'herkesin giydiğine kimse karışamaz' tutumunu herkese gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın