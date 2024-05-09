Ünlü İsimlerin Olay Yaratan Sahne Kostümlerine Sıla Gençoğlu'ndan Kapı Gibi Cevap: "İsteyen İstediğini Giyer"
Ünlü İsimlerin Olay Yaratan Sahne Kostümlerine Sıla Gençoğlu'ndan Kapı Gibi Cevap: "İsteyen İstediğini Giyer"
Şu sıralar, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ünlü sanatçıların verdiği konserler de giderek artıyor bildiğiniz gibi. Konser alanları dolup taşarken, dinleyiciler doyasıya eğlenirken, sosyal medya kullanıcılarının odak noktası sahne kostümleri oluyor. Kimilerine giydikleri yakıştırılırken kimileri de eleştiriden kaçamıyor... Durum böyle olunca şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yöneltilen sorulara verdiği yanıt tam yerine oturdu!
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Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte konser sezonu da tüm hızıyla başladı hepimizin bildiği gibi. Ünlü şarkıcılar listelerin başında yer alan şarkılarını dinleyicileriyle buluştururken bir yandan da dans şovlarıyla herkesi kendilerine bir kez daha hayran bırakıyor!
Hadise gibi birbirinden başarılı isimler sahneleri hem şovlarıyla hem de sesleriyle yıkarken, hayranlarına iddialı görünümler sergilemeyi ihmal etmiyor!
Dans performansları, sahne kıyafetleri demişken giydiği her kostümle sektörün moda anlayışını bambaşka noktalara taşıyan Gülşen'den bahsetmesek olmaz...
Geçtiğimiz gün transparan elbisesiyle konser veren Nilüfer "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" diyerek benim neyim eksik dermişcesine iddialı elbisesiyle şarkılarını seslendirmişti. Bunun üzerine modacı Neslihan Yargıcı Nilüfer'i görünce tepkisini saklayamamış ve ortalık karışmıştı...
Neredeyse her kadın sanatçının katıldığı sahne kıyafeti tartışmalarına İrem Derici, Demet Akalın gibi isimlerin yanında sevilen şarkıcı Sıla'da cevap verdi!
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Sahne kostümleriyle gündeme gelen meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Sıla Gençoğlu "Herkes istediğini giyebilir, kimse karışamaz" dedi.
"İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. İsteyen sahneye çıplak çıkabilir" ifadelerini kullanarak 'herkesin giydiğine kimse karışamaz' tutumunu herkese gösterdi.
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