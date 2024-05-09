Ünlü İsimlerin Olay Yaratan Sahne Kostümlerine Sıla Gençoğlu'ndan Kapı Gibi Cevap: "İsteyen İstediğini Giyer"

Şu sıralar, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ünlü sanatçıların verdiği konserler de giderek artıyor bildiğiniz gibi. Konser alanları dolup taşarken, dinleyiciler doyasıya eğlenirken, sosyal medya kullanıcılarının odak noktası sahne kostümleri oluyor. Kimilerine giydikleri yakıştırılırken kimileri de eleştiriden kaçamıyor... Durum böyle olunca şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yöneltilen sorulara verdiği yanıt tam yerine oturdu!