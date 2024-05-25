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Bayhan'la Tiryakinim Şarkısını Seslendirmeye Çalışırken Nağmelerine Bir Türlü Yetişemeyen Hülya Avşar Güldürdü

Bayhan'la Tiryakinim Şarkısını Seslendirmeye Çalışırken Nağmelerine Bir Türlü Yetişemeyen Hülya Avşar Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 17:32

Tiryakinim şarkısıyla yıllar önce adım attığı müzik sektöründe yeniden zirveye yerleşen Bayhan bu sefer de şarkıyı Hülya Avşar ile seslendirdi!

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Hayatımıza yıllar önce giren fakat şimdilerde bile şarkılara kattığı yorumlarıyla ve kendine has sesiyle adından bahsettiren Bayhan'ı ve sıra dışı şarkılarını sık sık duyar olduk.

Hayatımıza yıllar önce giren fakat şimdilerde bile şarkılara kattığı yorumlarıyla ve kendine has sesiyle adından bahsettiren Bayhan'ı ve sıra dışı şarkılarını sık sık duyar olduk.

Tiryakinim yorumuyla sadece Türkiye'deki müzik listelerinde değil dünyada zirveye yerleşen isim dün gece hayranlarını endişelendirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Tiryakinim yorumuyla sadece Türkiye'deki müzik listelerinde değil dünyada zirveye yerleşen isim dün gece hayranlarını endişelendirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamadan burada bahsetmiştik👇

Geçtiğimiz saatlerde Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı YouTube programına konuk olan Bayhan'dan son zamanların sevilen şarkısı Tiryakinim'i seslendirmesi istenince Hülya Avşar kendisine eşlik etti.

Geçtiğimiz saatlerde Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı YouTube programına konuk olan Bayhan'dan son zamanların sevilen şarkısı Tiryakinim'i seslendirmesi istenince Hülya Avşar kendisine eşlik etti.

İşte Hülya Avşar'ın Bayhan'ın sıra dışı nağmelerine ayak uyduramadığı o anlar 👇

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