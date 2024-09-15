Yıllardır Buradaymış Gibi: Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Duygulandıracak Sözler

'Sevgili Galatasaray Taraftarları,

Bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim. Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel.

Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız ve hedeflerimize ulaştığımızdan emin olmak için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum.

Teşekkür ederim!'