Yıllardır Buradaymış Gibi: Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Duygulandıracak Sözler
Yıllardır Buradaymış Gibi: Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Duygulandıracak Sözler
Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçın ardından taraftarına teşekkürlerini iletti.
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Gol atamasa da 5-0'lık Rizespor zaferinde oyunuyla takdir toplayan Victor Osimhen, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.
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Nijeryalı futbolcu, stadyumda kendisine gösterilen yoğun sevgi gösterisine "Desteğiniz dünyalara bedel" diyerek karşılık verdi.
25 yaşındaki yıldız, maçın bitiş düdüğüyle seyircilerin arasına tırmanmıştı 👇
Golcü oyuncunun paylaşımı 👇
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