Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Yıllardır Buradaymış Gibi: Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Duygulandıracak Sözler

Yıllardır Buradaymış Gibi: Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Duygulandıracak Sözler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 09:26

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçın ardından taraftarına teşekkürlerini iletti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gol atamasa da 5-0'lık Rizespor zaferinde oyunuyla takdir toplayan Victor Osimhen, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.

Gol atamasa da 5-0'lık Rizespor zaferinde oyunuyla takdir toplayan Victor Osimhen, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.

Nijeryalı futbolcu, stadyumda kendisine gösterilen yoğun sevgi gösterisine "Desteğiniz dünyalara bedel" diyerek karşılık verdi.

Nijeryalı futbolcu, stadyumda kendisine gösterilen yoğun sevgi gösterisine "Desteğiniz dünyalara bedel" diyerek karşılık verdi.
cdnuploads.aa.com.tr

25 yaşındaki yıldız, maçın bitiş düdüğüyle seyircilerin arasına tırmanmıştı 👇

Golcü oyuncunun paylaşımı 👇

Golcü oyuncunun paylaşımı 👇

'Sevgili Galatasaray Taraftarları,

Bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim. Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel.

Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız ve hedeflerimize ulaştığımızdan emin olmak için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum.

Teşekkür ederim!'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
10
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın