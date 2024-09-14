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Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile İlk Maçında Gol Sevinci Yaşadı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile İlk Maçında Gol Sevinci Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.09.2024 - 23:16

Benfica'nın 12 Milyon Euro'ya transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu kelimenin tam manasıyla durdurulamıyor. Milli takımda yaptığı hattrick ile Portekiz'e dönen Kerem ilk maçında golle tanıştı.

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Galatasaray'ın yaz boyu göndermeye çalıştığı Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'ın yaz boyu göndermeye çalıştığı Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.

"Hava değişimi" sonrası milli takımda hattrick yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de de kaldığı yerden devam ediyor.

"Hava değişimi" sonrası milli takımda hattrick yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de de kaldığı yerden devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı ilk resmi maçında golle tanıştı. Golün asisti ise bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü'den geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı ilk resmi maçında golle tanıştı. Golün asisti ise bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü'den geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü:

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