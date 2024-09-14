İlhan Palut, Rizespor ile 3 Büyüklere Karşı Fark Yiyor: Maç Başına 4 Gol

Çaykur Rizespor üç maç üst üste kaybederken Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'dan da beş gol yedi. İlhan Palut'un sık sık eleştirilen 'büyük maç' planı bir kez daha iflas etmiş görünürken, skorların toplamına bakıldığında durum çok daha kötü görünüyor.