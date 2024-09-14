İlhan Palut, Rizespor ile 3 Büyüklere Karşı Fark Yiyor: Maç Başına 4 Gol
İlhan Palut, Rizespor ile 3 Büyüklere Karşı Fark Yiyor: Maç Başına 4 Gol
Çaykur Rizespor üç maç üst üste kaybederken Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'dan da beş gol yedi. İlhan Palut'un sık sık eleştirilen 'büyük maç' planı bir kez daha iflas etmiş görünürken, skorların toplamına bakıldığında durum çok daha kötü görünüyor.
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Hatayspor ve Konyaspor'da oynattığı futbolun ardından Rizespor'da da adından söz ettiren İlhan Palut'un "büyük maç" sonuçları dikkat çekiyor.
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3. Hafta maçında Fenerbahçe'den 5 gol yiyen Rizespor bu kez deplasmanda Galatasaray'dan 5 gol yedi. Her maça kendi oyununu oynama planı ile çıkan Rizespor'ın bu taktiği şimdilik işe yaramamış gibi duruyor.
İlhan Palut, Rizespor'un teknik direktörü olarak 3 büyüklere karşı 8 maça çıktı ve toplamda kalesinde 32 gol gördü.
Maç başında 4 gol yiyen Palut'un Rizespor'un üç büyüklere karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:
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