Sivassporlu Keita Balde'den Kariyer Özeti Gibi 1 Dakika: Golünü Attı, Formasını Çıkardı, Kırmızı Gördü
Sivassporlu Keita Balde'den Kariyer Özeti Gibi 1 Dakika: Golünü Attı, Formasını Çıkardı, Kırmızı Gördü
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Süper Lig'de beşinci hafta maçında Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Erken bir golle geri düşen ev sahibi maçta tarihi bir geri dönüş yaşadı.
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Manaj'ın golüyle eşitliği yakalayan Sivasspor, ikinci golü ise Keita Balde ile buldu. Maçtaki en kritik an da bu dakikada cereyan etti.
Keita Balde, ilk on bir başladığı maçta 52. dakikada sarı kart görmüştü. Dikkatli olması gereken Keita'dan tarihi bir hata geldi.
69. dakikada şık bir gole imza atan oyuncu gol sevincini formasını çıkararak kutladı. Kurallar gereği sarı kart gören oyuncu ikinci sarı kartını gördüğü için kırmızı kartla cezalandırıldı.
Yaşanan şoku kısa sürede atlatan Sivasspor 3-1'e getirdiği maçta kalesinde bir gol daha gördü ve 3-2 sahadan galip ayrıldı.
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Çok büyük bir yıldız olması beklenen ve potansiyelini bir türlü yansıtamayan Keita Balde için sosyal medyada kullanıcılar "kariyer özeti" yorumu yaptı.
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