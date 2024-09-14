Galatasaray, Lige Çaykur Rizespor Maçıyla Dönüyor
Galatasaray, Lige Çaykur Rizespor Maçıyla Dönüyor
Milli aranın ardından ilk lig gününde Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Transfer sezonunun kapanmasının ardından artık telafisiz haftalara girilirken gözler yıldızların üzerinde olacak.
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Milli araya beş gollü Adana Demirspor galibiyetinin moraliyle giren Aslan, evinde serisini devam ettirmek istiyor.
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Çıktığı üç maçta hata yapmayan sarı kırmızılılar, ilk maçta Hatayspor'u 2-1, ardından Konyaspor'u 2-1 ve son olarak Adana Demirspor'u 5-1 yendi.
Avrupa'da ve transfer sezonunda istediğini bulamayan Galatasaray ligde hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Derbi öncesi hafta içi erteleme maçıyla birlikte derbiye kayıpsız çıkmak istiyor.
Galatasaray'da eksikler ve yeni gelenlerin ardından muhtemel 11 de hayli değişmiş görünüyor: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Çaykur Rizespor ise lige istediği gibi başlayamadı. Başakşehir beraberliği, Adana Demirspor galibiyetinin ardından beş gollü Fenerbahçe mağlubiyeti ve 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyeti moralleri bozmuş görünüyor.
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İlhan Palut'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanvic, Minchev, Ali Sowe
Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın başlama saati 20.00 olacak. beIN Sports ekranlarından yayınlanacak maçın VAR hakemi ise Emre Kargın oldu.
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