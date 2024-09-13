Icardi - Wanda Aşkından Galatasaray'ı Korkutan Haber Geldi
Icardi - Wanda Aşkından Galatasaray'ı Korkutan Haber Geldi
Bir dargın bir barışık Icardi ve Wanda Nara çiftçi aşkında yeni bir döneme giriyoruz. Wanda Nara'nın Arjantin'e yerleşme niyeti Icardi'ye bıraktığı açık kapı, Galatasaraylıları telaşlandırdı.
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Çok değil bir hafta önce bu aşkın tamamen bittiği, artık ikilinin bir araya gelme ihtimalinin kalmadığı söyleniyordu. Ancak Latin Amerika'dan gelen haber işleri değiştirdi.
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Wanda Nara, Arjantin'e yerleştiğini söyleyip; "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" dedi.
Barışma çağrısı olarak değerlendirilen bu röportaj Galatasaray taraftarını endişelendirdi. Arjantin'e yerleşecek olan Wanda'nın Icardi'yi yanına çağırdığı iddia edildi.
Brezilya'da yayın yapan Mercado de Bola da bu iddiaları güçlendirecek bir transfer haberi yayınladı. Gazeteye göre Fluminense, Ocak ayında Icardi'yi Brezilya'ya getirmek için şimdiden temasa başladı.
Wanda Nara'ya aşkı için birçok fedakarlık yapan Icardi'nin ona yakın olabilmek adına Brezilya'ya gitmesi ihtimalinin ise yüksek olduğu düşünülüyor.
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