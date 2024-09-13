Beşiktaş Basketbolda Dünya Yıldızı Bir İsmi Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor: John Wick'in Yıldızı Marjanovic
Beşiktaş Basketbolda Dünya Yıldızı Bir İsmi Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor: John Wick'in Yıldızı Marjanovic
Beşiktaş futbolda kadrosuna kattığı yıldızların bir yenisini basketbolda katmaya hazırlanıyor. NBA yıldızı Marjanovic için ilk temas kuruldu.
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Sırbistan'da yayın yapan Meridian Sports'tan Beşiktaş için büyük bir iddia gündeme geldi.
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Meridian Sports'a göre Beşiktaş dünyaca ünlü NBA yıldızı Boban Marjanovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Marjanovic'in NBA kariyeri farklı takımlarda geçti. Boban, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76Ers, Dallas Mavericks ve son olarak Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets'ın formalarını terletti.
Basketbolculuğunun yanı sıra zaman zaman kamera önünde de yeteneklerini sergileyen Boban Marjanovic, Adam Sandler'le Hustle filminde rol almıştı.
Ancak sinematografisindeki en önemli film elbette John Wick serisinde rol alması. Boban ayrıca 2023 yılında Self Reliance filminde de rol aldı.
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