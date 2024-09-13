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Fenerbahçe, Cristian Medina Transferini Yanlış E-Posta Sebebiyle Resmiyete Dökemedi

Fenerbahçe, Cristian Medina Transferini Yanlış E-Posta Sebebiyle Resmiyete Dökemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.09.2024 - 09:30

Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için çabaladığı ancak sürekli pazarlıklar uzayan transfer süreci geç de olsa tamamlanmak üzere. Ancak bu uzamanın ve geciken resmi süreçlerin arkasında hatalı bir mail adresi olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe uzun süredir Boca'nın genç yıldızı Cristian Medina transferini bitirmek için çabalıyor.

Fenerbahçe uzun süredir Boca'nın genç yıldızı Cristian Medina transferini bitirmek için çabalıyor.

Medina'nın da sıcak baktığı transfer için Fenerbahçe'yle anlaşmaya yakın olduğu bilgisi gelmişti. Pazarlıklar da sona gelinirken Arjantin basınından ilginç bir iddia geldi.

Medina'nın da sıcak baktığı transfer için Fenerbahçe'yle anlaşmaya yakın olduğu bilgisi gelmişti. Pazarlıklar da sona gelinirken Arjantin basınından ilginç bir iddia geldi.

Ajansspor'un Arjantin basınına dayandırdığı habere göre transferin resmi olmamasının sebebi Boca tarafının yanlış bir mail adresine dönüş yapması.

Ajansspor'un Arjantin basınına dayandırdığı habere göre transferin resmi olmamasının sebebi Boca tarafının yanlış bir mail adresine dönüş yapması.

Mail uzantısına Arjantin ekibi "fenerbahce" yazmak yerine "fenerbache" yazınca mail ulaşmadı. Bu yanlışlık da transfer sürecini hayli uzattı.

Mail uzantısına Arjantin ekibi "fenerbahce" yazmak yerine "fenerbache" yazınca mail ulaşmadı. Bu yanlışlık da transfer sürecini hayli uzattı.

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