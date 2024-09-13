Doğuma İki Hafta Kala Hamile Kız Arkadaşının Karnını Tekmeleyen Futbolcu Ankaragücü'ne Geldi
Doğuma İki Hafta Kala Hamile Kız Arkadaşının Karnını Tekmeleyen Futbolcu Ankaragücü'ne Geldi
Transferin son günlerine gelirken Türkiye'ye çok tartışmalı bir isim daha geldi. Daha önce adı tecavüzle anılan Robinho'nun futbol oynadığı ülkemizde, hamile kız arkadaşını tekmeleyen bir isim daha ter dökecek.
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Ankaragücü transferin son günlerinde Almanya'dan Nico Schulz'u kadrosuna kattı. İki yıldır futbol oynamayan Schulz'un futbol oynamama sebebi ise kulüplerin ondan uzak durması.
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Hoffenheim'dan 25 milyon Euro'ya Dortmund'a transfer olan oyuncu, hamile kız arkadaşının karnına doğuma iki hafta kala tekme attığı iddiasıyla yargılandı.
Nico Schulz bu iddiaların hiçbirinden aklanmadı ve bir sosyal yardım kurumuna 150 bin euro bağışlaması karşılığında salındı. Ayrıca eski kız arkadaşına da mağduriyetinden dolayı tazminat ödedi.
Schulz iki yıl boyunca hiçbir takımda forma giyemedi. 4. Lig ekibi Babelsberg ile antrenmana çıkmak istedi ancak bu ortaya çıkar çıkmaz taraftarlar büyük bir protesto başlattı, bu da gerçekleşemedi.
Ve Avrupa'da kendine antrenman yapacak bir takım bile bulamayan, iki yıldır boşta olan futbolcu kendine Türkiye'de bir kulüp bulabildi. 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Schulz'u kadrosuna kattı.
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