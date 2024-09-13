Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonspor'a Boş Mukaveleye İmza Atan Şenol Güneş'in Yıllık Ücreti Belli Oldu

Trabzonspor'a Boş Mukaveleye İmza Atan Şenol Güneş'in Yıllık Ücreti Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.09.2024 - 12:32

Trabzonspor'a beşinci kez gelen Şenol Güneş, basın toplantısında camiayı yeniden birleştirerek , kendisi ile ilgili 'Beşiktaşlı oldu' iddialarını da çürütmüştü. Yapıcı sözlerinin yanında 'camianın içinden' gelmesini de öne çıkaran Güneş'in 'boş mukaveleye imza attım' demesi de konuşulmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşinci kez geldiği Trabzonspor'da ilk maçına iki kez şampiyonluk kazandığı Beşiktaş'la çıkacak olan Şenol Güneş için Trabzonspor KAP bildirimi yaptı.

Beşinci kez geldiği Trabzonspor'da ilk maçına iki kez şampiyonluk kazandığı Beşiktaş'la çıkacak olan Şenol Güneş için Trabzonspor KAP bildirimi yaptı.

İmza töreninde "İmzayı bugün attık. İmzayı da boş mukaveleye attık. İmza atmak önemli değil. İmzayı sizlerin önünde attık." diyen Şenol Güneş'in mukavele detayları belli oldu.

İmza töreninde "İmzayı bugün attık. İmzayı da boş mukaveleye attık. İmza atmak önemli değil. İmzayı sizlerin önünde attık." diyen Şenol Güneş'in mukavele detayları belli oldu.

Trabzonspor'un KAP bildiriminde sözleşme detayları açıklanırken, tecrübeli isimin 2+1 yıllık kontrata imza attığı öğrenildi.

Trabzonspor'un KAP bildiriminde sözleşme detayları açıklanırken, tecrübeli isimin 2+1 yıllık kontrata imza attığı öğrenildi.

Şenol Güneş, ilk yıl Trabzonspor'dan 50 milyon TL alacak. Sonraki yıllar ise bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecek.

Şenol Güneş, ilk yıl Trabzonspor'dan 50 milyon TL alacak. Sonraki yıllar ise bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın