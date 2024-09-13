Trabzonspor'a Boş Mukaveleye İmza Atan Şenol Güneş'in Yıllık Ücreti Belli Oldu

Trabzonspor'a beşinci kez gelen Şenol Güneş, basın toplantısında camiayı yeniden birleştirerek , kendisi ile ilgili 'Beşiktaşlı oldu' iddialarını da çürütmüştü. Yapıcı sözlerinin yanında 'camianın içinden' gelmesini de öne çıkaran Güneş'in 'boş mukaveleye imza attım' demesi de konuşulmuştu.