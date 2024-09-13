Trabzonspor'a Boş Mukaveleye İmza Atan Şenol Güneş'in Yıllık Ücreti Belli Oldu
Trabzonspor'a Boş Mukaveleye İmza Atan Şenol Güneş'in Yıllık Ücreti Belli Oldu
Trabzonspor'a beşinci kez gelen Şenol Güneş, basın toplantısında camiayı yeniden birleştirerek , kendisi ile ilgili 'Beşiktaşlı oldu' iddialarını da çürütmüştü. Yapıcı sözlerinin yanında 'camianın içinden' gelmesini de öne çıkaran Güneş'in 'boş mukaveleye imza attım' demesi de konuşulmuştu.
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Beşinci kez geldiği Trabzonspor'da ilk maçına iki kez şampiyonluk kazandığı Beşiktaş'la çıkacak olan Şenol Güneş için Trabzonspor KAP bildirimi yaptı.
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İmza töreninde "İmzayı bugün attık. İmzayı da boş mukaveleye attık. İmza atmak önemli değil. İmzayı sizlerin önünde attık." diyen Şenol Güneş'in mukavele detayları belli oldu.
Trabzonspor'un KAP bildiriminde sözleşme detayları açıklanırken, tecrübeli isimin 2+1 yıllık kontrata imza attığı öğrenildi.
Şenol Güneş, ilk yıl Trabzonspor'dan 50 milyon TL alacak. Sonraki yıllar ise bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecek.
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