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Carlo Ancelotti'nin Arda Güler Yorumu Çok Kızdıracak: Tartışmasız 11 Oyuncusu Olarak Görmüyorum

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler Yorumu Çok Kızdıracak: Tartışmasız 11 Oyuncusu Olarak Görmüyorum

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.09.2024 - 17:22

Real Madrid'de bir türlü Ancelotti'nin gözüne giremeyen Arda Güler'e hocasından eleştiri geldi. 'Savunma yapmasını bekliyorum' diyen Ancelotti, Arda'yı tartışmasız bir isim olarak görmediğini söyledi.

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Arda Güler gittiği günden beri gerek sakatlıklarla gerekse Ancelotti'nin tercihleriyle uğraşıyor. Sağlıklı ve formdayken Ancelotti'den istediği süreyi bir türlü bulamayan Arda için Ancelotti artık yüksek sesle eleştiriliyor.

Arda Güler gittiği günden beri gerek sakatlıklarla gerekse Ancelotti'nin tercihleriyle uğraşıyor. Sağlıklı ve formdayken Ancelotti'den istediği süreyi bir türlü bulamayan Arda için Ancelotti artık yüksek sesle eleştiriliyor.

Milli takım performansıyla bir kez daha gündemin önemli isimlerinden olan Arda, Carlo Ancelotti'ye soruldu. Ancelotti ise bir dizi eleştiri sıraladı.

Milli takım performansıyla bir kez daha gündemin önemli isimlerinden olan Arda, Carlo Ancelotti'ye soruldu. Ancelotti ise bir dizi eleştiri sıraladı.

Arda'yı tartışmasız bir on bir oyuncusu olarak görmediğini söyleyen İtalyan, "Arda, çift ön liberoda oynayamaz; ancak onların önündeki orta saha pozisyonunda görev alabilecek kalite ve özelliklere sahip. Ön libero olarak savunma yapma özellikleri ise yeterli değil" dedi.

Arda'yı tartışmasız bir on bir oyuncusu olarak görmediğini söyleyen İtalyan, "Arda, çift ön liberoda oynayamaz; ancak onların önündeki orta saha pozisyonunda görev alabilecek kalite ve özelliklere sahip. Ön libero olarak savunma yapma özellikleri ise yeterli değil" dedi.

Aldığı eleştiriler nedeniyle daha açık ifadeler kullandığı görülen Ancelotti, Arda'dan beklentilerini sıraladı:

Aldığı eleştiriler nedeniyle daha açık ifadeler kullandığı görülen Ancelotti, Arda'dan beklentilerini sıraladı:

'Arda Güler'den hem savunma hem de hücum katkısı bekliyorum. Bu durum o kadar karmaşık değil; önemli olan iyi pozisyon alması. Çizgilerin arasına girip top almalı, asist yapmalı. Savunmada da içeriye kapanması gerekiyor. 4-3-3 sisteminde iç oyuncusunun görevi, bir kanat oyuncusundan çok daha yoğun.'

Arda'yı "tartışmasız" bir isim olarak görmediğini söyleyen Ancelotti, "Valladolid karşısında ilk 11'deydi, ancak onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Aslında, bu kadroda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu bulunmuyor" dedi.

Arda'yı "tartışmasız" bir isim olarak görmediğini söyleyen Ancelotti, "Valladolid karşısında ilk 11'deydi, ancak onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Aslında, bu kadroda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu bulunmuyor" dedi.

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