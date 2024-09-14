Carlo Ancelotti'nin Arda Güler Yorumu Çok Kızdıracak: Tartışmasız 11 Oyuncusu Olarak Görmüyorum

'Arda Güler'den hem savunma hem de hücum katkısı bekliyorum. Bu durum o kadar karmaşık değil; önemli olan iyi pozisyon alması. Çizgilerin arasına girip top almalı, asist yapmalı. Savunmada da içeriye kapanması gerekiyor. 4-3-3 sisteminde iç oyuncusunun görevi, bir kanat oyuncusundan çok daha yoğun.'