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Galatasaray Evinde Rizespor'u Yıldızlarıyla Rahat Geçti: 5-0

Galatasaray Evinde Rizespor'u Yıldızlarıyla Rahat Geçti: 5-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.09.2024 - 21:59

Galatasaray evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u rahat geçti. RAMS Park'ta oynanan maçta sarı kırmızılılar yıldızlarıyla sonuca gitti. Osimhen ilk kez on birde başlarken Gabriel Sara yıldızlaştı.

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Milli ara öncesinde deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1'le geçen Galatasaray milli ara sonrası da tarifeyi değiştirmedi.

Milli ara öncesinde deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1'le geçen Galatasaray milli ara sonrası da tarifeyi değiştirmedi.

Evinde Çaykur Rizespor'u 5 golle geçen Galatasaray'da takım içindeki hırs ve uyum dikkat çekti. Osimhen ilk kez forma giydiği maçta skora da etki yaptı (Atılan gol Abdülkerim ya da Osimhen'e hakem kararıyla verilecek).

Evinde Çaykur Rizespor'u 5 golle geçen Galatasaray'da takım içindeki hırs ve uyum dikkat çekti. Osimhen ilk kez forma giydiği maçta skora da etki yaptı (Atılan gol Abdülkerim ya da Osimhen'e hakem kararıyla verilecek).

Gol perdesini aralayan Davinson Sanchez oyundan çıkarken Gabriel Sara ile birlikte uzun süre alkışlandı. Diğer goller ise Abdülkerim/Osimhen, Barış Alper, Sara ve Mertens'ten geldi.

Gol perdesini aralayan Davinson Sanchez oyundan çıkarken Gabriel Sara ile birlikte uzun süre alkışlandı. Diğer goller ise Abdülkerim/Osimhen, Barış Alper, Sara ve Mertens'ten geldi.

Gabriel Sara gol ve asist katkısı yaptığı gecede gole dönüşmeyen orta ve paslarıyla da Galatasaraylıların büyük beğenisini kazandı.

Gabriel Sara gol ve asist katkısı yaptığı gecede gole dönüşmeyen orta ve paslarıyla da Galatasaraylıların büyük beğenisini kazandı.

Galatasaray, iki hafta üst üste 5 gollü galibiyet elde ederken Rizespor da üç hafta üst üste kaybetti ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'dan da 5 gol yedi.

Galatasaray, iki hafta üst üste 5 gollü galibiyet elde ederken Rizespor da üç hafta üst üste kaybetti ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'dan da 5 gol yedi.
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Galatasaray bu skorla puanını 12'ye çıkarttı ve yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray, 17 Eylül'de Gaziantep FK ile erteleme maçını, 21 Eylül'de de Fenerbahçe ile derbi maçını oynayacak.

Galatasaray bu skorla puanını 12'ye çıkarttı ve yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray, 17 Eylül'de Gaziantep FK ile erteleme maçını, 21 Eylül'de de Fenerbahçe ile derbi maçını oynayacak.

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