Süper Lig'de Kötü Ekonomi Bile Yabancı Transferini Durduramadı

Süper Lig'e her transfer döneminde olduğu gibi bu yaz da 'yabancı' yağdı. 158 transferin yapıldığı Süper Lig'de yerli transfer sayısı 51'de kaldı. Transfer yasakları, Euro'nun artan kur değeri, kısıtlı bütçeler bile takımları durduramadı.