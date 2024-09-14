Süper Lig'de Kötü Ekonomi Bile Yabancı Transferini Durduramadı
Süper Lig'de Kötü Ekonomi Bile Yabancı Transferini Durduramadı
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Yaz transfer dönemlerinin en büyük haber ve sükse kaynağı şüphesiz yabancı transferler oluyor. Yabancı transferdeki bilinmezliğin getirdiği ümit taraftarları da heyecanlandırıyor.
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Yerli piyasada artan bonservis bedellerine karşın yabancı sınırındaki genişlikle birlikte daha ucuza yabancı oyuncu mal etme ihtimali takımları yabancı transfere yönlendiriyor.
Takımların yabancı transferindeki iştahı ise transfer sezonunun tamamlanmasıyla daha da gün yüzüne çıktı.
Süper Lig'de yaz transfer döneminde 158 futbolcu transfer edildi. Bunların 107'si yabancı transfer olarak yapıldı.
17 transferle ligde en fazla transferi gerçekleştiren kulüp olan Gaziantep FK'nın takviyelerinden 12'si yabancı oldu.
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Daha sonra Trabzonspor ve Göztepe, 9'ar yabancı ile Gaziantep FK'yı takip etti. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir'se 4'er yabancı ile en alt sırada yer aldı.
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