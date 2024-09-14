Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig'de Kötü Ekonomi Bile Yabancı Transferini Durduramadı

Süper Lig'de Kötü Ekonomi Bile Yabancı Transferini Durduramadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.09.2024 - 21:35

Süper Lig'e her transfer döneminde olduğu gibi bu yaz da 'yabancı' yağdı. 158 transferin yapıldığı Süper Lig'de yerli transfer sayısı 51'de kaldı. Transfer yasakları, Euro'nun artan kur değeri, kısıtlı bütçeler bile takımları durduramadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yaz transfer dönemlerinin en büyük haber ve sükse kaynağı şüphesiz yabancı transferler oluyor. Yabancı transferdeki bilinmezliğin getirdiği ümit taraftarları da heyecanlandırıyor.

Yaz transfer dönemlerinin en büyük haber ve sükse kaynağı şüphesiz yabancı transferler oluyor. Yabancı transferdeki bilinmezliğin getirdiği ümit taraftarları da heyecanlandırıyor.

Yerli piyasada artan bonservis bedellerine karşın yabancı sınırındaki genişlikle birlikte daha ucuza yabancı oyuncu mal etme ihtimali takımları yabancı transfere yönlendiriyor.

Yerli piyasada artan bonservis bedellerine karşın yabancı sınırındaki genişlikle birlikte daha ucuza yabancı oyuncu mal etme ihtimali takımları yabancı transfere yönlendiriyor.

Takımların yabancı transferindeki iştahı ise transfer sezonunun tamamlanmasıyla daha da gün yüzüne çıktı.

Takımların yabancı transferindeki iştahı ise transfer sezonunun tamamlanmasıyla daha da gün yüzüne çıktı.

Süper Lig'de yaz transfer döneminde 158 futbolcu transfer edildi. Bunların 107'si yabancı transfer olarak yapıldı.

Süper Lig'de yaz transfer döneminde 158 futbolcu transfer edildi. Bunların 107'si yabancı transfer olarak yapıldı.

17 transferle ligde en fazla transferi gerçekleştiren kulüp olan Gaziantep FK'nın takviyelerinden 12'si yabancı oldu.

17 transferle ligde en fazla transferi gerçekleştiren kulüp olan Gaziantep FK'nın takviyelerinden 12'si yabancı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Daha sonra Trabzonspor ve Göztepe, 9'ar yabancı ile Gaziantep FK'yı takip etti. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir'se 4'er yabancı ile en alt sırada yer aldı.

Daha sonra Trabzonspor ve Göztepe, 9'ar yabancı ile Gaziantep FK'yı takip etti. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir'se 4'er yabancı ile en alt sırada yer aldı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın